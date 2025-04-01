Трамп описал перспективу ухода Маска с государственной службы
Миллиардер Илон Маск в скором времени покинет госслужбу и вернется к управлению своими компаниями, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова передает Politico.
«Я думаю, что он потрясающ, но у него есть большая компания, которой нужно управлять. На каком-то этапе он вернется [к управлению своими компаниями]. Он этого хочет», — сказал Трамп.
Он добавил, что хотел бы работать с Маском «столько, сколько возможно» и назвал его «очень талантливым парнем».
Маску принадлежат производитель электромобилей Tesla, производитель комсмической техники SpaceX и социальная сеть X.
Миллиардер стал инициатором создания Департамента государственной эффективности (DOGE), который занимается сокращением расходов и реструктуризацией федеральных агентств. Миллиардер занимает пост главы комиссии по повышению государственной эффективности. Формально DOGE руководит Эми Глисон, работавшая в администрации Трампа во время его первого президентского срока.
По закону Маск является «специальным госслужащим» и может работать в администрации не более 130 дней в году. В интервью Fox News 28 марта Маск заявил, что он сможет достичь своих целей по сокращению расходов федерального правительства за это время.
Первой целью массовых сокращений чиновников Маск выбрал агентство международной помощи USAID. В агентстве будут «ликвидированы» все должности, не предусмотренные законом. Оставшиеся «программы жизненно важной и стратегической помощи» агентства к 1 июля возьмет на себя Госдепартамент США.
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