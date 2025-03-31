WSJ узнала, как Apple разозлила Маска

Apple и SpaceX конкурируют в сфере распространения сотовой связи через спутники, пишет WSJ. Основатель SpaceX Илон Маск попросил власти затормозить деятельность Apple в этом направлении

Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск был разозлен из-за планов американской корпорации Apple по расширению инвестиций в спутниковую связь, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, Apple и SpaceX «соревнуются в гонке» за ограниченный спектр частот для спутниковой связи.

Производитель iPhone инвестирует «значительные средства» в спутниковую связь, в то время как SpaceX запустила уже более 550 спутников, обеспечивающих мобильную связь через систему Starlink.

SpaceX подтолкнула федеральные регулирующие органы к тому, чтобы они затормозили усилия по расширению спутниковой сети, финансируемой Apple, говорят источники WSJ.

Конфликт между компаниями, пишет издание, усилился в последние месяцы, после того как SpaceX и американский оператор мобильной связи T-Mobile предложили Apple использовать технологию Starlink от компании Маска на iPhone. Об этом стало известно в январе.

В феврале T-Mobile начала широкомасштабное тестирование спутниковой связи с использованием Starlink, позволяющей обеспечить связью 500 тыс. кв. миль (почти 1,3 млн кв. км) территории США, недоступных для сотовых вышек. В настройках сотовой связи iPhone после этого появилось специальное управление для активации спутниковой связи.

Мобильный оператор отметил, что на первом этапе тестирования пользователи смогут отправлять только текстовые сообщения, в будущем появятся функции голосовой связи и передачи данных.