 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны призвало исключить бесконтрольную работу военкоров в зоне боев

Замглавы Минобороны: военкоры не должны бесконтрольно находиться в зоне боев
Сюжет
Военная операция на Украине
Замглавы Минобороны Виктор Горемыкин предложил разработать отдельный законопроект, который позволит регулировать работу журналистов в местах, где идут боевые действия
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военкоры не должны бесконтрольно находиться в зоне боевых действий, считает замглавы Минобороны Виктор Горемыкин.

Он предложил разработать для этого отдельный законопроект, который позволит регулировать работу журналистов в местах, где идут бои.

«Оно (перемещение. — РБК) должно регулироваться, иначе завтра заедет один, другой, третий. Мы не знаем, где он (военкор. — РБК) появился, не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», — сказал Горемыкин на заседании в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Могилу военкора «Известий» Федорчака восстановили после поджога
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

На пленарном заседании был принят закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, силовиков и добровольцев, воевавших в Курской области. В декабре 2024 года жены военных в ходе прямой линии пожаловались Владимиру Путину, что бойцы в Курской области получают только 40 тыс. руб., в то время как участникам военной операции полагается 210 тыс. руб. В Думе также предлагали присвоить статус ветеранов боевых действий и военным корреспондентам.

24 марта в зоне боевых действий на Украине при ракетном ударе HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин был тяжело ранен. В Кремле заявили, что по журналистам был нанесен прицельный удар.

26 марта погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева — съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области. В результате взрыва пострадал оператор Дмитрий Волков.

Следственный комитет возбудил уголовные дела. Летом прошлого года Путин сообщал, что в зоне боев на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США

Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы

Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти

Трамп объявил чрезвычайное положение

Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки

«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Госдума Военкор Военная операция на Украине
Материалы по теме
После разгрома могилы военкора «Известий» Федорчака возбудили два дела
Политика
После гибели военкора «Первого канала» возбуждено уголовное дело
Политика
Хинштейн выразил соболезнования родным военкора Анны Прокофьевой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
Захарова оценила призыв Финляндии нормализовать отношения с РоссиейПолитика, 16:47
СК заподозрил нарушение правил безопасности на судозаводе в КарелииОбщество, 16:45
В Мурманской области арестовали главу ЗАТООбщество, 16:41
«Икс 2». Сколько стоят попавшие под налог на роскошь «китайцы» в КНРАвто, 16:33
Рютте заявил, что помощь Украине позволит ей бороться как можно дольшеПолитика, 16:32
Через цены на сырье: как пошлины США отразятся на рублевых активахИнвестиции, 16:17
Глава УЕФА ответил на вопрос о допуске РоссииСпорт, 16:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбратьРБК и ПИК, 16:12
Таиланд с 1 мая введет обязательные онлайн-анкеты для туристовПолитика, 16:06
Тела погибших в болоте в Литве американских военных отправили в СШАПолитика, 15:58
Цена нефти Brent рухнула ниже $70 на фоне решения ОПЕК+ и тарифов ТрампаИнвестиции, 15:54
Инстасамка купила медиафутбольный клубСпорт, 15:54
Минобороны призвало исключить бесконтрольную работу военкоров в зоне боевПолитика, 15:54
В порту Новороссийска поселился прибывший тайком из Стамбула котОбщество, 15:51