Минобороны призвало исключить бесконтрольную работу военкоров в зоне боев
Военкоры не должны бесконтрольно находиться в зоне боевых действий, считает замглавы Минобороны Виктор Горемыкин.
Он предложил разработать для этого отдельный законопроект, который позволит регулировать работу журналистов в местах, где идут бои.
«Оно (перемещение. — РБК) должно регулироваться, иначе завтра заедет один, другой, третий. Мы не знаем, где он (военкор. — РБК) появился, не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально», — сказал Горемыкин на заседании в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
На пленарном заседании был принят закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, силовиков и добровольцев, воевавших в Курской области. В декабре 2024 года жены военных в ходе прямой линии пожаловались Владимиру Путину, что бойцы в Курской области получают только 40 тыс. руб., в то время как участникам военной операции полагается 210 тыс. руб. В Думе также предлагали присвоить статус ветеранов боевых действий и военным корреспондентам.
24 марта в зоне боевых действий на Украине при ракетном ударе HIMARS погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин был тяжело ранен. В Кремле заявили, что по журналистам был нанесен прицельный удар.
26 марта погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева — съемочная группа подорвалась на мине в Белгородской области. В результате взрыва пострадал оператор Дмитрий Волков.
Следственный комитет возбудил уголовные дела. Летом прошлого года Путин сообщал, что в зоне боев на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов.
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