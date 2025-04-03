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Военная операция на Украине ,  
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Госдума приравняла бойцов в Курской области к ветеранам боевых действий

Дума приравняла отражавших атаку на Курскую область к ветеранам боевых действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, правоохранителей и добровольцев, воевавших в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Изменения затронут закон «О ветеранах». Люди, ставшие инвалидами при выполнении боевых задач, также получат статус инвалида боевых действий.

По  словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит военным «получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки».

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