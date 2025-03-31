Могилу военкора «Известий» Федорчака восстановили после поджога

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Крыма и журналисты совместными усилиями восстановили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака после акта вандализма. Об этом сообщило издание.

Могилу очистили от углей, крест с портретом обновили, также установили новые венки. Крест снова освятил настоятель храма Иверской иконы Божией Матери поселка Нижнегорский протоиерей Александр Похожай.

Отец военкора Сергей Федорчак выразил благодарность государственным структурам и журналистам за восстановление могилы. «Завтра у Саши девять дней, и <...> утром [все] уже будет в том же виде, в котором было. Это меня немного успокоило, если в такой ситуации вообще возможно как-то успокоиться», — сообщил ТАСС отец военкора.

Могилу Федорчака обнаружили сожженной утром в понедельник, 31 марта. Также на кладбище были повреждены могилы трех участников военной спецоперации на Украине.

В МВД Крыма сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 244 (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) Уголовного кодекса России. Также завели дело о повреждении воинских захоронений (ст. 243.4 Уголовного кодекса).

Федорчак погиб в зоне проведения спецоперации на Украине 24 марта. Его похоронили в родном поселке Нижнегорском в Крыму 28 марта.