В Москве завершились похороны погибшего военкора Прокофьевой
На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны погибшего военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой, сообщает «РИА Новости».
Похороны прошли с воинскими почестями. Было произведено три выстрела в воздух у могилы, а военный оркестр исполнил гимн России.
На церемонию прощания прислали венок от президента Владимира Путина. Попрощаться с журналисткой прибыл также генеральный директор телеканала Константин Эрнст. По словам заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова, Прокофьеву предложили наградить орденом Мужества.
Военный корреспондент погибла 26 марта подорвавшись на мине в Белгородской области. По словам ее коллеги военкора Владимира Романова, она работала в Краснояружском районе и погибла во время редакционного задания.
Карьеру на «Первом канале» Прокофьева начала в 2023 году. Журналистка освещала события на фронте, вела репортажи из зоны боевых действий и телеграм-канал, где собирала средства для гуманитарной помощи, которую затем самостоятельно возила в зону военной операции.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 205 и ст. 144 УК России).
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