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Переговоры России и США ,  
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Кремль сообщил, когда Дмитриев расскажет о визите в Вашингтон

Песков: Дмитриев предоставит информацию по завершении визита в Вашингтон
Сюжет
Переговоры России и США
Спецпредставитель президента России расскажет об итогах поездки в Вашингтон «по завершении контакта», заявил Песков. Дмитриев встретился со спецпосланником Трампа и обсудил двусторонние отношения и Украину, писали CNN и Reuters
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать детали поездки спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон и анонсировал их публикацию по завершении визита.

«Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей, — сказал Песков (цитата по ТАСС), добавив, что Дмитриев отправился в США «по поручению президента, в рамках своего мандата». — Он потом даст информацию по завершении контакта».

Дмитриев находится с визитом в США 2–3 апреля. По данным источников CNN, Reuters и Washington Post, он провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Темами переговоров стали отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.

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Кирилл Дмитриев
Ранее спецпредставитель главы государства заявил о попытках «многочисленных сил» сорвать диалог Москвы и Вашингтона с помощью «сознательного искажения позиции России». Понимание последней, по его мнению, «открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере». Глава РФПИ также анонсировал дополнительные комментарии по итогам переговоров в США.

Дмитриев входил в состав российской делегации на переговорах с представителями США в Эр-Рияде в феврале. Сразу после этого президент России Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Его поездка в Вашингтон стала первым визитом высокопоставленного представителя Москвы после начала военной операции на Украине. По данным CNN, США в этих целях временно сняли санкции с главы РФПИ. Госдепартамент не подтвердил и не опроверг эти сведения.

Поездке Дмитриева предшествовало предупреждение президента США Дональда Трампа о введении ограничений против экспорта российской нефти, если не удастся заключить перемирие на Украине. Республиканец также сообщил о планах поговорить с Путиным на этой неделе.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Дмитрий Песков Кирилл Дмитриев переговоры Владимир Путин санкции
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
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