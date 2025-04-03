Кремль сообщил, когда Дмитриев расскажет о визите в Вашингтон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать детали поездки спецпредставителя по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон и анонсировал их публикацию по завершении визита.
«Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей, — сказал Песков (цитата по ТАСС), добавив, что Дмитриев отправился в США «по поручению президента, в рамках своего мандата». — Он потом даст информацию по завершении контакта».
Дмитриев находится с визитом в США 2–3 апреля. По данным источников CNN, Reuters и Washington Post, он провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Темами переговоров стали отношения Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.
заявил о попытках «многочисленных сил» сорвать диалог Москвы и Вашингтона с помощью «сознательного искажения позиции России». Понимание последней, по его мнению, «открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере». Глава РФПИ также анонсировал дополнительные комментарии по итогам переговоров в США.
Дмитриев входил в состав российской делегации на переговорах с представителями США в Эр-Рияде в феврале. Сразу после этого президент России Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Его поездка в Вашингтон стала первым визитом высокопоставленного представителя Москвы после начала военной операции на Украине. По данным CNN, США в этих целях временно сняли санкции с главы РФПИ. Госдепартамент не подтвердил и не опроверг эти сведения.
Поездке Дмитриева предшествовало предупреждение президента США Дональда Трампа о введении ограничений против экспорта российской нефти, если не удастся заключить перемирие на Украине. Республиканец также сообщил о планах поговорить с Путиным на этой неделе.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
Полный перечень стран против, которых ввели пошлины США
Как пошлины Трампа повлияют на экономику США. Прогнозы
Россияне стали больше доверять Жириновскому после его смерти
Трамп объявил чрезвычайное положение
Сколько голов осталось Овечкину до рекорда Гретцки
«Синергия» обошла МГУ по уровню зарплат выпускников
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов