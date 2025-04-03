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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев заявил о важности диалога России и США для мира

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Переговоры России и США

Диалог между США и Россией важен для построения более безопасного и процветающего мира, заявил в соцсети Х спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Независимо от политики — диалог между США и Россией имеет важное значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — написал он.

Ночью 3 апреля Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о начале встречи между Дмитриевым и специальным посланником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

По информации CNN, США временно сняли с главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) введенные против него в 2022 году санкции, чтобы выдать визу на въезд в страну.

В Вашингтоне началась встреча Дмитриева с Уиткоффом
Политика
Кирилл Дмитриев&nbsp;

До этого, в ночь на 2 апреля, источники CNN сообщили о визите Дмитриева в США на этой неделе. Собеседники телеканала уточнили, что переговоры будут посвящены, в частности, укреплению отношений между Россией и США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что такой визит возможен.

Визит Дмитриева в Вашингтон состоялся вскоре после слов Трампа о том, что он «зол» на российского президента Владимира Путина за предложение обсудить введение на Украине временного управления.

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Кирилл Дмитриев США Стив Уиткофф переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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