Дмитриев заявил о важности диалога России и США для мира

Диалог между США и Россией важен для построения более безопасного и процветающего мира, заявил в соцсети Х спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Независимо от политики — диалог между США и Россией имеет важное значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — написал он.

Ночью 3 апреля Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщил о начале встречи между Дмитриевым и специальным посланником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

По информации CNN, США временно сняли с главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) введенные против него в 2022 году санкции, чтобы выдать визу на въезд в страну.

До этого, в ночь на 2 апреля, источники CNN сообщили о визите Дмитриева в США на этой неделе. Собеседники телеканала уточнили, что переговоры будут посвящены, в частности, укреплению отношений между Россией и США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что такой визит возможен.

Визит Дмитриева в Вашингтон состоялся вскоре после слов Трампа о том, что он «зол» на российского президента Владимира Путина за предложение обсудить введение на Украине временного управления.