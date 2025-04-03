«Катание на американских горках». ИноСМИ — о «взаимных» тарифах Трампа

2 апреля Трамп провозгласил «день освобождения» американской экономики и ввел «взаимные» тарифы в отношении продукции из более чем 180 стран, включая ближайших партнеров США. Что пишут о новых пошлинах мировые СМИ — в обзоре РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Spiegel (Германия)

До сих пор постоянный шум из Вашингтона в основном действовал на нервы, но со вчерашнего вечера появились ощутимые последствия: в так называемый «День освобождения» Дональд Трамп, по сути, освободил практически весь мир от дружественных торговых отношений с США. В своей речи в Розовом саду Белого дома президент объявил о введении пошлин практически на весь импорт в США, которые, по его словам, будут соответствовать торговым ограничениям других стран.

После многочисленных угроз Трампа о введении пошлин в последние недели у Евросоюза было достаточно времени, чтобы подготовить ответ. Вероятно, он последует немедленно. Учитывая непредсказуемость главы США, никогда не знаешь, может ли он в последнюю минуту изменить свое решение, если почувствует признаки выгодной сделки. Однако на этот раз он, похоже, был полон решимости немедленно воплотить свои заявления в жизнь. Итак, на сегодняшний день США оказались в состоянии торговой войны против всего остального мира.

CNN (США):

Обычно президенты стараются сделать все возможное, чтобы не нарушить экономическую стабильность страны и глобальную стабильность — особенно если безработица низкая, а рост идет полным ходом, как это было, когда он сменил Джо Байдена. Но своим ошеломляющим введением новых тарифов почти на весь импорт из 185 стран Трамп вызвал необычайный шок, который противоречил советам почти всех экономических экспертов и урокам, извлеченным из некоторых самых мрачных предзнаменований истории.

Он всю жизнь верил в мистическую силу, позволяющую сделать импортные товары неконкурентоспособными и стимулировать внутреннее производство. Не важно, что торговые войны, как правило, плохо заканчиваются и что тарифы — это скорее примета XIX века, чем XXI.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

Новые тарифы нанесут в себе ущерб для иностранных экспортеров и замедлят мировую экономику. Более сильный доллар мог бы немного ослабить эффект. Для швейцарской экономики, безусловно, ЕС является самым важным рынком сбыта. Но затем следуют Соединенные Штаты. <…>

Эгоисту Трампу понравится, если главы государств захотят позвонить ему в ближайшие несколько дней до введения «взаимных» тарифов и убедить его договориться о лучших условиях и исключениях. Конечно, пострадавшие страны, включая Швейцарию, должны попытаться сделать это. Но не стоит держать надежду, что тарифы Трампа являются лишь инструментом для переговоров о более благоприятном положении на рынке и вскоре будут полностью отменены. Трамп не только однажды сказал, что самое красивое слово в лексиконе для него — это «пошлина», он верит в это вопреки всякой экономической логике.

Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X Фото: White House / X

El País (Испания)

[Премьер-министр Испании Педро] Санчес возвращается к «режиму пандемии» с государством в качестве щита против торговой войны Трампа. В этот четверг премьер объявит о плане правительства, который включает в себя запуск миллионной помощи для защиты наиболее пострадавших компаний и работников.

Правительство готовит мощное послание, чтобы дать гражданам спокойствие и продемонстрировать, что государство существует для того, чтобы защитить их в таких ситуациях и будет использовать свой потенциал в полной мере.

CBC (Канада):

Потратив несколько недель на борьбу с Канадой и Мексикой, Дональд Трамп в среду обратил свое внимание на совершенно новую цель: остальную часть планеты Земля. Президент США расширил свою торговую войну, введя самый широкий набор тарифов за последние несколько поколений, фактически перезагрузив послевоенную систему торговли. Единственной хорошей новостью для Канады, какой бы она ни была, является то, что, когда Трамп начал быстро и яростно вводить новые тарифы, это не привело для нее к новым неприятностям. На этом хорошие новости заканчиваются.

Rzeczpospolita (Польша)

Несмотря на то, что Соединенные Штаты являются важным торговым партнером Польши, пошлины, введенные администрацией Трампа, не будут существенно угрожать нашей экономике — считает Польский экономический институт (PIE). Но в крайнем случае польский ВВП может потерять 0,43 процента.

По мнению PIE, цели таможенной политики США неясны, и американская администрация, похоже, преследует сразу несколько одновременно, что ослабит ее эффективность и ухудшит экономическую ситуацию как внутри самих США, так и во всем мире. Попытка достичь любой из этих целей с помощью таможенных пошлин кажется сложной. Например, нельзя навсегда сократить торговый дефицит между США и ЕС только путем повышения тарифов, поскольку торговый дефицит США обусловлен не только торговыми отношениями. Макроэкономические дисбалансы имеют решающее значение.

Associated Press (США)

Трампу тарифы не в новинку. Во время своего первого президентского срока он развязал торговую войну, особенно нацелившись на Китай, введя налоги на большинство его товаров. Пекин ответил собственными ответными пошлинами на товары из США, начиная от фруктов и заканчивая импортом автомобилей. Тем временем Трамп также использовал угрозу повышения тарифов, чтобы заставить Канаду и Мексику пересмотреть североамериканский торговый пакт, получивший название USMCA, в 2020 году.

Когда президент Джо Байден вступил в должность, он сохранил большинство тарифов, ранее введенных Трампом против Китая, в дополнение к введению некоторых новых ограничений, но его администрация заявила, что применяет более целенаправленный подход.

Перенесемся на сегодняшний день, и экономисты подчеркивают, что на этот раз более жесткие тарифы Трампа могут иметь более серьезные последствия для бизнеса и экономики по всему миру, и что бремя более высоких цен, скорее всего, падет на потребителей.

The Guardian (Великобритания)

До объявления [тарифов] рынки и иностранные правительства нервничали. Но неопределенность никуда не делась. Кир Стармер продолжает отстаивать «спокойный прагматичный подход», но он знает, как и все мы, что подход Трампа — полная противоположность. Мы теперь находимся в состоянии торговой войны, нравится нам это или нет, и Трампу как лидеру сильнейшей экономики в мире это очень нравится, потому что он думает, что США победят.

Однако все может выглядеть не так уж и благополучно, когда дойдет до дела. Энтузиазм неизбежно угаснет — как среди населения, так и на рынках — когда неизбежный рост цен скажется на потребителях, когда инфляция и стоимость ипотеки начнут расти, а реальная заработная плата останется на прежнем уровне, инвестиции остановятся, а экономика США начнет переживать спровоцированный Трампом спад.

The Financial Times (Великобритания)

Мгновенным эффектом «дня освобождения» станет замешательство и неопределенность, что для Трампа часто является преднамеренным. Чем больше хаоса, тем больше у него ощущение контроля. Трамп сказал, что он рассчитал ставки на основе смеси тарифов, субсидий и валютных манипуляций. Но кажется более вероятным, что он просто взял двусторонний торговый дефицит страны и разделил его на ее экспорт в США. Несколько стран, таких как Бразилия и Великобритания, избежали минимального налога в 10 процентов. Другие, такие как Вьетнам, Камбоджа и Лаос, пострадали от более чем 40 процентов. При ЕС в 20 процентов и Китае в 34 процента, президент в среднем поднял цены на импорт в США как минимум на четверть. Это до того, как остальной мир примет ответные меры. <...>

Политическое воздействие в основном идет в одном направлении. Теоретически более высокая инфляция и более низкий рост должны навредить действующему президенту. Трамп пришел к власти, пообещав снизить цены — в отличие от снижения инфляции — и теперь делает противоположное. Поскольку инфляционная реакция подтолкнула победу Трампа, его преднамеренное повышение цен должно привести к наказанию. Признаки недовольства избирателей уже были во вторник вечером, когда республиканские перевесы резко сократились на дополнительных выборах в безопасных округах. Последний рейтинг одобрения Трампа Reuters-Ipsos также резко упал на этой неделе до всего лишь 43%.

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Le Figaro (Франция)

Хотя европейцы хвастались тем, что с лета подготовились ко всем экономическим сценариям, связанным с американскими выборами, жестокость Дональда Трампа застала их врасплох. В то время как многие призывают к ответу по принципу «око за око, зуб за зуб», другие считают полезным продолжить диалог в надежде на умиротворение. «На данный момент мы все еще рассчитываем на переговоры с Соединенными Штатами с целью достижения соглашения, которое, возможно, позволит избежать торговой войны», — заявил в пятницу пресс-секретарь уходящего канцлера Германии Олафа Шольца. Подход, который можно интерпретировать как слабость или нерешительность.

Европейцы надеются, что в контексте происходящего с Канадой и Мексикой им удастся склонить Дональда Трампа к приостановке его мер и заключению с ним «сделки», как это удалось предшественнику Урсулы фон дер Ляйен Жан-Клоду Юнкеру в 2019 году. Однако на этот раз американский президент, похоже, настроен гораздо более решительно в применении своих протекционистских пошлин любой ценой. Вот почему Европа, которая считала, что у нее уже есть опыт Трампа-1, испытывает столько трудностей, пытаясь смириться с Трампом-2 и тем разрушительным хаосом, который он готов навлечь.

Global Times (Китай)

«Так называемые «взаимные» тарифы — это явный торговый протекционизм. Действия США по введению более высоких тарифов в отношении других стран, с которыми у США самый большой торговый дефицит, неразумны и, по сути, являются издевательством», — заявил в четверг Global Times Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества.

«Взаимные» тарифы США — это «что угодно, только не взаимность», — заявила Global Times Радхика Десаи, профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы (Канада). В то время как США стремятся «восстановить справедливость в торговых отношениях между США и противодействовать невзаимным торговым соглашениям» с помощью «взаимных» тарифов, Трамп попросил своих чиновников разработать план, согласно которому США считают себя свободными устанавливать тарифы любого уровня, какие они пожелают, на всевозможных основаниях, большинство из которых по словам Десаи, будут считаться спекулятивными с точки зрения международного торгового права: «манипулирование валютой», введение определенных косвенных налогов, таких как налог на добавленную стоимость, или любые проблемы, связанные с безопасностью.

Economic Times (Индия):

В четверг утром индийцы проснулись с известиями о повышении тарифов, и теперь глобальный ландшафт резко меняется, предвещая индийской экономике возможные американские горки с началом нового финансового года. И все благодаря «взаимным» тарифам Трампа.

Президент США Дональд Трамп, «друг» индийского премьер-министра Моди, заявил, что Нью-Дели «неправильно» относится к Вашингтону, и поэтому наложил на пятую по величине экономику 27-процентные тарифы. Этот шаг, являющийся частью более широкой протекционистской политики, направлен на развитие производства в США и сокращение дефицита торгового баланса с Индией, который в 2023-24 годах составлял $35,51 млрд.

El Financiero (Мексика)

Влияние пошлин на Мексику можно проанализировать с двух сторон. Первое — это перенос инвестиций. Компании, ранее производившие продукцию в Китае, стремятся теперь перенести производство в Мексику, чтобы избежать дополнительных издержек, вызванных пошлинами США.Второе — это рост спроса на местных поставщиков. Производство внутри Мексики увеличивает спрос на отечественные компоненты, что укрепляет местную промышленность.

По-прежнему сохраняется неопределенность в отношении экономических планов Дональда Трампа. Например, могут быть введены взаимные пошлины на конкретные товары, либо установлены средние тарифы для всей продукции каждой страны. А возможно, будет реализовано что-то совершенно иное. На данный момент даже Говард Лютник, «человек Трампа по пошлинам», точно не знает, что именно имеет в виду его «босс».

«Страна» (Украина)

Непосредственно экономически на Украину эти пошлины могут оказать небольшое влияние ввиду ограниченных объемов украинского экспорта в США. Куда большее влияние будет, конечно, если ситуация приведет к падению мировой экономики, что, в свою очередь, снизит цены на сырьевые товары. Последний момент еще более значим для России. <…>

Поэтому намного более значимыми для Украины и России и хода войны будут геополитические изменения. Наиболее важными из них могут быть следующие.

Первое — дальнейшее усиление противостояния внутри коллективного Запада и раскола между ЕС и США. Это однозначно негативный фактор для Украины, которая, как показывает практика последних месяцев, может оказаться заложником этого противостояния. Кроме того, американские пошлины усугубят экономические проблемы Европы, что прямо скажется и на способности ЕС поддерживать Украину. Для России же наоборот углубление американско-европейских противоречий идет в плюс, так как появляется возможность для игры на них. <…>

Второе — снижение влияния вторичных санкций США на другие страны. Если тот же Китай сталкивается с фактической блокировкой своего экспорта в Америку, то и мотивов бояться вводимых Вашингтоном санкций против, например, покупателей российской нефти, у китайцев становится меньше. Заодно повышается для КНР и важность доступа к любому крупному рынку, альтернативному американскому. И то и другое для России в плюс.

Третье — торговая война, инициированная Трампом, может кардинально изменить весь геополитический ландшафт мира. О его конкретных очертаниях говорить пока слишком рано.