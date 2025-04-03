В Раде назвали цинизмом пошлины США в 10% на украинские товары

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Пошлины Соединенных Штатов в размере 10% на украинские товары — это «цинизм высшего сорта», заявил депутат и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

Он отметил, что новые пошлины не окажут большого влияния на экономику Украины.

«Пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США. <...> Даже не уверен, что на это нужно отвечать зеркально. <...> Но вообще-то вводить 10-процентные пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в $2,6 млрд — экономический цинизм высшего сорта», — написал он.

По словам Гетманцева, глобальная торговая война плохо скажется на экономике стран Евросоюза и на Украине, которой западные партнеры не смогут так активно помогать, как раньше. Депутат призвал «начинать искать взрослые ответы на вызовы».

В апреле США ввели пошлины для более 250 стран мира, в том числе для Украины, Китая, стран Евросоюза. России в списке нет. В Белом доме пояснили, что санкции США уже «исключают сколько-нибудь значимую торговлю» с Россией.

Размер тарифов варьируется от 10 до 50%. Минимальная базовая таможенная пошлина в 10% вступит в силу 5 апреля.

Объясняя решение о введении пошлин, Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению <...> как друзьями, так и врагами». Кроме того, считает американский лидер, это поможет восстановить экономику США и предотвратить мошенничество.