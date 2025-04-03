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Новые пошлины США ,  
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Глава ЕК предложила Трампу переговоры о тарифах и предупредила об ответе

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Новые пошлины США
Фон дер Ляйен предложила США перейти от конфронтации к переговорам, подчеркнув, что Евросоюз готов к ответным мерам. По ее словам, Брюссель завершает работу над контрмерами в связи с пошлинами США в 25% на импорт стали и алюминий
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины наносят «серьезный удар» по предприятиям и потребителям, Европа готова как ответить на них, так и к сотрудничеству, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Универсальные пошлины, объявленные США, наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. Мы также готовы к сотрудничеству. И перейти от конфронтации к переговорам», — написала она в X.

Фон дер Ляйен сказала на пресс-конференции, что разделяет позицию Трампа о том, что некоторые получают «несправедливую выгоду» из-за изъянов глобальной торговой системы, и готова принимать усилия, чтобы она соответствовала текущим реалиям. Однако, по ее мнению, тарифы не помогут «починить» систему.

Глава ЕК сообщила, что Евросоюз заканчивает работу над ответными мерами против США из-за введенных пошлин на сталь и алюминий, а также готовится к дальнейшим контрмерами, чтобы «защитить свои интересы и свои бизнесы, если переговоры сорвутся».

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С 12 марта действуют введенные Трампом 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза на сумму $28 млрд. Фон дер Ляйен в тот же день объявила о решении ЕС ввести «сильные, но пропорциональные» контрмеры на $26 млрд.

2 апреля Трамп также объявил о введении «зеркальных» пошлин в отношении десятков стран. Для Евросоюза тариф составит 20%. Мера вступит в силу 9 апреля.

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Урсула фон дер Ляйен Евросоюз пошлина
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Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
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