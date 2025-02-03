Вице-канцлер Германии заявил о готовности Европы ответить на пошлины США
Европа готова ответить на возможное введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, его слова передает Kölner Stadt-Anzeiger.
«Как европейцы, мы готовы к встречным тарифам. Американцы должны знать: это очень плохая альтернатива», — сказал он.
Он также отметил, что тарифы приведут к росту инфляции в США, поэтому американцам «тоже есть что терять».
По словам Хабека, в ЕС Трамп «атакует» прежде всего немецкие компании, поскольку у Германии самый большой профицит торгового баланса по отношению к США.
Ранее о «решительном ответе» в случае введения пошлин на товары США предупредили в ЕС. Заявление было сделано на фоне установления Трампом с 4 февраля 25-процентных сборов на товары из Канады и Мексики и 10-процентных — из Китая.
Трамп жаловался на торговый дефицит с ЕС в размере $300 млрд и угрожал ввести 10–20-процентные пошлины на весь импорт и из Евросоюза.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии