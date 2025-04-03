Трамп обложил тарифами необитаемые острова с пингвинами и тюленями
Необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в субарктической части Индийского океана, были включены в список территорий, попадающих под введенные президентом США Дональдом Трампом взаимные пошлины. Они должны будут платить базовую ставку в 10%, сообщает портал Axios.
При этом эти острова необитаемы и не являются государствами: они «являются одними из самых отдаленных участков суши на Земле», принадлежат Австралии, против которой Трамп также ввел пошлины. В Белом доме заявили, что острова были включены в список именно потому, что они являются австралийской территорией, уточнил Axios.
Меры в отношении этих государств начнут действовать с 9 апреля 2025 года. Согласно списку, опубликованному на сайте Белого дома, речь идет о «валютных манипуляциях и торговых барьерах», на основании которых США планируют взимать с островов «дисконтированные взаимные тарифы» в 10%, уточнили в Белом доме.
Острова Херд и Макдональд внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В сообщении Австралийской антарктической программы говорится, что эти регионы «кишат» колониями тюленей, пингвинов и других птиц.
Ранее США ввели пошлины для разных стран, в том числе, для Китая, государств Евросоюза, для Индии, Казахстана, Молдавии, Украины и других. Наибольший процент ввели против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон — они будут платить 50%. России в списке нет.
Объясняя решение о введении пошлин, Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению <...> как друзьями, так и врагами». Кроме того, США необходимо восстановить экономику и предотвратить мошенничество, сказал Трамп. Он также отметил, что страна должна возродить промышленность, которая сильно пострадала из-за «чудовищного дисбаланса» в пошлинах на автомобили между США и другими странами.
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