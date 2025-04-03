В Екатеринбурге задержали отца Леонида Волкова

У Михаила Волкова прошли обыски, его задержали по подозрению в финансировании ФБК, сообщил источник РБК. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен

Леонид Волков (Фото: Jean-Francois Badias / AP Photo / ТАСС)

В Екатеринбурге задержали отца оппозиционера и бывшего главы ACF International (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Леонида Волкова (признан Минюстом иноагентом) Михаила, сообщил РБК источник в силовых структурах. Об этом также сообщает Ura.ru.

«Причина задержания — финансирование запрещенной в России организации (ФБК). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ», — сказал собеседник РБК.

Часть 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремистской организации) предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы.

Михаилу Волкову 69 лет. Он доктор физико-математических наук, проживает в Екатеринбурге, пишет Би-би-си. По данным телеграм-канала « УралLIVE », Волков-старший преподавал в УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Утром 3 апреля у него дома прошел обыск.

Его сын Леонид — бывший депутат гордумы в Екатеринбурге и один из основных членов команды Алексея Навального. После ареста последнего в 2021 году Волков возглавил ФБК, но спустя почти два года покинул этот пост после скандала из-за его письма с просьбой о снятии санкций с Михаила Фридмана и других топ-менеджеров «Альфа-Групп». После обнародования этого документа оппозиционер назвал свой шаг «большой политической ошибкой» и «взял паузу в публичной общественно-политической деятельности». Его место в ФБК заняла Мария Певчих (признана иноагентом).

Волков уехал из России в 2019 году. Спустя два года его объявили в международный розыск и заочно арестовали по делу о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям из-за несогласованных митингов. В отношении Волкова возбуждали несколько уголовных дел, в том числе о финансировании экстремистской организации.