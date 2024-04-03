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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле назвали неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России

В Кремле назвали неправдой заявление Зеленского о новой мобилизации в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее сегодня Зеленский заявил, что Москва готовит мобилизацию 300 тыс. человек на 1 июня. Песков назвал эти данные неправдой. Путин и Шойгу ранее также говорили, что необходимости в этом нет
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters)

Заявление Владимира Зеленского о подготовке в России новой волны мобилизации — неправда, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сегодня, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, Зеленский заявил, что Москва готовит мобилизацию 300 тыс. человек на 1 июня.
 

Вместе с тем, отвечая на вопрос о дополнительной мобилизации на Украине, президент страны подчеркнул, что «полмиллиона [новобранцев] не нужно».

Заявление Зеленского о новой волне мобилизации в России также опроверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет», — сказал депутат.

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Политика
Сергей Шойгу

Неделей ранее министр обороны России Сергей Шойгу также опроверг необходимость новой волны мобилизации в России. Так, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания санитарной зоны около Белгородской области, министр заявил: «Это глупость, полная абсолютно».

О возможности создания санитарной зоны на Украине президент России Владимир Путин сообщил летом 2023 года. По его словам, это будет необходимо, если обстрелы российских территорий продолжатся.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. 28 октября того же года Шойгу доложил о выполнении задания по мобилизации и призыве 300 тыс. человек. С тех пор российские власти неоднократно опровергали информацию о подготовке новой волны мобилизации.

В декабре 2023 года Путин на прямой линии заявил об отсутствии необходимости в этом. По его словам, в зоне боевых действий на тот момент находились 244 тыс. мобилизованных. Кроме того, 486 тыс. военнослужащих были набраны в качестве добровольцев, и их поток не сокращается, подчеркивал глава государства.

В Минобороны ранее сегодня отчитались, что на военную службу по контракту с начала года поступили более 100 тыс. человек.

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мобилизация Военная операция на Украине Владимир Зеленский Дмитрий Песков
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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