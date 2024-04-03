В Кремле назвали неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России

Ранее сегодня Зеленский заявил, что Москва готовит мобилизацию 300 тыс. человек на 1 июня. Песков назвал эти данные неправдой. Путин и Шойгу ранее также говорили, что необходимости в этом нет

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters)

Заявление Владимира Зеленского о подготовке в России новой волны мобилизации — неправда, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сегодня, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, Зеленский заявил, что Москва готовит мобилизацию 300 тыс. человек на 1 июня.



Вместе с тем, отвечая на вопрос о дополнительной мобилизации на Украине, президент страны подчеркнул, что «полмиллиона [новобранцев] не нужно».

Заявление Зеленского о новой волне мобилизации в России также опроверг глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «У нас система комплектования вооруженных сил позволяет выполнять все поставленные задачи, в первую очередь задачи специальной военной операции. Мобилизации не будет», — сказал депутат.

Неделей ранее министр обороны России Сергей Шойгу также опроверг необходимость новой волны мобилизации в России. Так, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания санитарной зоны около Белгородской области, министр заявил: «Это глупость, полная абсолютно».

О возможности создания санитарной зоны на Украине президент России Владимир Путин сообщил летом 2023 года. По его словам, это будет необходимо, если обстрелы российских территорий продолжатся.