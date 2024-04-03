Россия представит в ООН документ с осуждением атаки Израиля по Сирии

Россия представит в Совете Безопасности ООН документ с осуждением израильского удара по консульству Ирана в Сирии. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.

«Мы подготовим документ с осуждением атаки и посмотрим, как Совбез на него отреагирует», — сказал он (цитата по ТАСС). Небензя отметил, что у всех стран Совбеза, кроме трех постоянных членов СБ (Франции, США и Великобритании), «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты».

Иранское консульство в Сирии попало под авиаудар 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. Жертвами стали в том числе два генерала КСИР — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, сообщило агентство Tasnim.

Иран возложил ответственность за атаку на Израиль. Иранский МИД назвал удар нарушением международных конвенций. Страна оставляет за собой право на ответные меры и «примет решение о том, как наказать агрессора», добавили в министерстве.

Москва также осудила атаку, возложив ответственность на Тель-Авив. В МИД России отметили, что удар мог привести к гибели гражданского населения, а неприкосновенность дипмиссий гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. «Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», — добавили в министерстве.

Израиль не комментировал произошедшее. Однако, как пишет Times of Israel, власти признают, что за последнее десятилетие армия обороны страны ЦАХАЛ провела сотни операций против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются «закрепиться» в Сирии. Израильские военные заявляют, что атаки нацелены на срыв поставок оружия, предположительно предназначенного для группировок.