Россия представит в ООН документ с осуждением атаки Израиля по Сирии
Россия представит в Совете Безопасности ООН документ с осуждением израильского удара по консульству Ирана в Сирии. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя.
«Мы подготовим документ с осуждением атаки и посмотрим, как Совбез на него отреагирует», — сказал он (цитата по ТАСС). Небензя отметил, что у всех стран Совбеза, кроме трех постоянных членов СБ (Франции, США и Великобритании), «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты».
Иранское консульство в Сирии попало под авиаудар 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. Жертвами стали в том числе два генерала КСИР — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, сообщило агентство Tasnim.
Иран возложил ответственность за атаку на Израиль. Иранский МИД назвал удар нарушением международных конвенций. Страна оставляет за собой право на ответные меры и «примет решение о том, как наказать агрессора», добавили в министерстве.
Москва также осудила атаку, возложив ответственность на Тель-Авив. В МИД России отметили, что удар мог привести к гибели гражданского населения, а неприкосновенность дипмиссий гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. «Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», — добавили в министерстве.
Израиль не комментировал произошедшее. Однако, как пишет Times of Israel, власти признают, что за последнее десятилетие армия обороны страны ЦАХАЛ провела сотни операций против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются «закрепиться» в Сирии. Израильские военные заявляют, что атаки нацелены на срыв поставок оружия, предположительно предназначенного для группировок.
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