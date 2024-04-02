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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США заявили Ирану, что не знали об ударе Израиля по посольству в Дамаске

NBC: США заявили Ирану, что не знали об ударе Израиля по посольству в Дамаске
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Представитель Совета нацбезопасности США заявил, что Вашингтон не знал об ударе Израиля по посольству Ирана в Дамаске и не имеет к нему никакого отношения. По данным NBC, США напрямую сообщили об этом Ирану
Фото: Firas Makdesi / Reuters
Фото: Firas Makdesi / Reuters

Вашингтон не знал об ударе по посольству Ирана в Дамаске и не имеет отношения к этому, говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США, передает NBC.

Два американских чиновника сообщили телеканалу, что администрация президента США Джо Байдена напрямую заявила об этом Тегерану. По словам двух других американских официальных лиц, она была проинформирована об операции в Сирии, когда израильские самолеты находились в воздухе, но не знала, какова была цель.

Еще два американских чиновника добавили, что власти США пока не получили «независимого подтверждения», что командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди погиб в результате авиаудара.

Авиаудар по консульству был нанесен около 17:00 мск 1 апреля. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри. Жертвами стали в том числе два генерала КСИР — Мохаммед Реза Захеди и Мохаммад Хади Хадж Рахими, сообщило агентство Tasnim. Кроме них погибли еще пять офицеров корпуса. Al Arabiya со ссылкой на неназванные иранские СМИ передавала, что всего погибло восемь человек. Иранский телеканал Al Alam утверждал, что посол Ирана и его семья не пострадали.

Иран заявил об ответственности США за удар Израиля по консульству в Сирии
Политика
Фото:Youssef Dafawwi / EPA / ТАСС

Иран возложил ответственность за атаку на Израиль. Иранский МИД назвал удар нарушением международных конвенций. Страна оставляет за собой право на ответные меры и «примет решение о том, как наказать агрессора», добавили в министерстве. Глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что ответственность за атаку несут также США, поскольку поддерживают Израиль.

В своей публикации в X министр сообщил, что в связи с этим в иранское внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Швейцарии, который представляет интересы США в Иране. «Были объяснены масштабы террористической атаки и преступления израильского режима, а также подчеркнута ответственность американского правительства. <...> Америка должна быть привлечена к ответственности», — написал глава МИДа.

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Москва также осудила атаку, возложив ответственность на Тель-Авив. В МИД России отметили, что удар мог привести к гибели гражданского населения, а неприкосновенность дипмиссий гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. «Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены», — добавили в министерстве.

Россия запросила открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом.

Израиль не комментировал произошедшее. Однако, как пишет Times of Israel, власти признают, что за последнее десятилетие армия обороны страны ЦАХАЛ провела сотни операций против поддерживаемых Ираном группировок, которые пытаются «закрепиться» в Сирии. Израильские военные заявляют, что атаки нацелены на срыв поставок оружия, предположительно предназначенного для группировок.

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