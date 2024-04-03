Кремль заявил, что атаки Украины требуют повышенной готовности спецслужб

Украинские атаки на территорию России требуют от российских спецслужб повышенной готовности и мобилизованности, сообщил Дмитрий Песков. Ранее The Guardian рассказала о планах Киева атаковать Крымский мост

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Атаки Украины на объекты на территории России требуют от российских соответствующих служб повышенной готовности, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о реакции Кремля на удар дрона в Татарстане и сообщения о планах Киева атаковать Крымский мост, передает корреспондент РБК.

«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требуют, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делают». По его словам, Украина продолжает агрессивную и террористическую политику.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщила, что Киев планирует атаковать Крымский мост. По данным издания, нападение может состояться в первой половине 2024 года. Газета сомневается в успехе атаки, поскольку Россия предприняла масштабные меры по защите переправы после взрыва грузовика в октябре 2022 года и атаки двух безэкипажных катеров в июле 2023 года.

Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников говорил в конце марта, что глава ГУР Кирилл Буданов является законной целью для Вооруженных сил России, как и все те, кто совершает против нее преступления.

С начала 2024 года связанные с нефтяной отраслью российские предприятия подвергаются атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К примеру, утром 2 апреля дроны нанесли удары по предприятиям Татарстана в Елабуге и Нижнекамске. Число пострадавших в ходе атаки выросло до 14.

Financial Times сообщала, власти США призывали Украину прекратить их, поскольку в Вашингтоне недовольны ростом цен на топливо и опасаются ответных мер Москвы. 2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что страна не поддерживает атаки Украины вне своей территории. Глава МИД Франции Стефан Сежурне при этом назвал украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) действиями в рамках «легитимной обороны».

Москва осуждает удары украинских военных по гражданской инфраструктуре. Кремль в связи с атаками заявлял, что военные России делают все необходимое для защиты российских регионов.