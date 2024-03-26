Кремль объяснил слова посла о скорых контактах с администрацией США
У России есть политическая воля для переговоров с США, но Москва выступает за обсуждение вопросов в комплексе с учетом политической повестки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, сообщает корреспондент РБК.
«Открытость к диалогу, политическая воля у нас присутствует, но мы за комплексное обсуждение всех вопросов» — сказал он.
Песков уточнил, что вопросы нужно обсуждать комплексно, их нельзя «выдирать из общего контекста, который сейчас доминирует в двусторонних отношениях».
Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление российского посла в США Анатолия Антонова о скорых контактах между Москвой и Вашингтоном.
Отношения России и США резко ухудшились после начала военной операции на Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы к контактам с Вашингтоном в случае необходимости.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в конце 2023 года заявил, что американские власти не станут полностью рушить отношения с Россией. Однако и поддерживать их с уважением и учетом интересов сторон в Вашингтоне не готовы, подчеркнул Лавров.
После теракта в «Крокусе» в Кремле объявили, что у Москвы нет контактов со странами Запада по теме борьбы с терроризмом. Однако 26 марта российский посол Анатолий Антонов заявил, что российские и американские дипломаты договорилось о двусторонних контактах на следующей неделе. О переговорах стороны условились, когда представители Белого дома и Госдепартамента пришли в посольство почтить память жертв теракта 22 марта.
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