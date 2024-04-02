Франция и США поспорили об ударах Украины по объектам в России

Энтони Блинкен сообщил, что США не одобряют удары Киева за пределами территории Украины. Глава МИД Франции, напротив, назвал украинские атаки на НПЗ России действиями в рамках «легитимной обороны». Москва осуждает действия Киева

Энтони Блинкен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США не поддерживают удары ВСУ за пределами территории Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже. Трансляция велась на You-Tube канале Госдепа.

Французский министр на пресс-конференции назвал атаки Киева на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) действиями в рамках «легитимной обороны».

С начала 2024 года российские предприятия, связанные с нефтяной отраслью, подвергаются атакам дронов. По данным Financial Times, власти США призывали Украину прекратить их, поскольку в Вашингтоне недовольны ростом цен на топливо и опасаются ответных мер Москвы.

В Киеве заявили, что считают такие объекты военными целями. Кремль, комментируя американскую позицию, сообщил, что Россия предпочтет, чтобы США призвали Украину «отказаться от своей сути, от своей террористической активности».

Россия осуждает удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с атаками говорил, что российские военные делают все необходимое для защиты российских регионов. 19 марта Минэнерго пообещало для защиты НПЗ установить зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», которые предназначены в том числе и для защиты от беспилотных летательных аппаратов.