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Бразилия предложила иммунитет для глав государств, не признающих МУС

Бразилия предложила иммунитет для глав государств, не признающих юрисдикцию МУС
МУС год назад выдал ордер на арест Путина. Бразилия, в отличие от России» признает юрисдикцию суда и значит должна арестовать президента. Если у Путина будет иммунитет, он сможет посетить саммит G20 в Рио-де-Жанейро
Бразилиа
Бразилиа (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Бразилия выступила за введение иммунитета для глав государств, которые не участвуют в основополагающем документе Международного уголовного суда (МУС) — Римском статуте, сообщает Reuters со ссылкой на документ, где представлена позиция страны. Он был представлен Комиссии международного права в Женеве. Ранее об этой идее бразильских властей сообщила местная газета Folha de S. Paulo.

В этом году в Рио-де Жанейро состоится саммит G20. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что пригласит на него российского коллегу Владимира Путина. В марте 2023 года МУС выдал ордер на его арест, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с с24 февраля 2022-го.

Бразилия ратифицировала Римский статут — значит, она должна арестовать Путина, если он прибудет на территорию страны. Лула да Силва, с одной стороны, заявлял, что не допустит ареста, а с другой, говорил, что решение об этом будет принимать суд, а не правительство страны.

В ноябре прошлого года прошел саммит «Большой двадцатки», в котором Путин участвовал в онлайн-формате.

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После выдачи МУС ордера на арест Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а любые его решения считает «ничтожными» с точки зрения права. Саму постановку вопроса об аресте Путина и Львовой-Беловой он назвал «возмутительной и неприемлемой».

Вскоре после выдачи ордеров судом Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, которые приняли соответствующее решение. В суде отметили, что преследование его должностных лиц необоснованно и является «актом запугивания».

Помимо Путина, суд выдал ордера на арест еще нескольких россиян — в частности, командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Среди обвинений в их адрес было названо «нанесение ударов по гражданским объектам». Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Бразилия МУС Владимир Путин ордер на арест
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