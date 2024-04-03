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Война санкций ,  
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В Латвии сняли подозрения с Авена и Шефлера по поводу нарушения санкций

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Война санкций
Обвинения были связаны с продажей вертолета, которым компании Шефлера и Авена владели в равных долях. Его продали латвийские приставы на фоне санкций против Авена. Шефлер хотел вернуть средства, что послужило основанием подозрений
Петр Авен
Петр Авен (Фото: РБК)

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) прекратила уголовное производство по факту попытки нарушения санкций Евросоюза российским бизнесменом Петром Авеном (совладелец Альфа-банка, состояние по версии Forbes $4,2 млрд) при продаже его вертолета Bell 429, передает LETA.

Вертолет принадлежал компании Country Heli Ltd, которой владели две компании в равных долях — Abacus Ltd Авена и Ciekuri-Shishki Ltd российского бизнесмена Юрия Шефлера (основатель производителя водки Stoli Group, состояние $1,6 млрд). Они приобрели его в 2015 году по кредитному договору.

Активы Country Heli Ltd были заморожены, кроме того, у нее накопилась налоговая задолженность ввиду того, что ее контролировало подсанкционное лицо. В итоге в конце 2022-го вертолет был продан на аукционе почти за €3 млн. Из этой суммы часть средств пошла на покрытие долгов и других расходов, оставшиеся €2,8 млн были депонированы приставом на целевой депозитный счет.

Ciekuri-Shishki после продажи вертолета подала в январе 2023-го иск в суд в Риге с просьбой взыскать с Country Heli долг в размере €3,6 млн и проценты по кредиту. В сентябре прошлого года иск был удовлетворен, компания обратилась к осуществившему продажу приставу для начала исполнительного производства.

Однако пристав Элина Баланасьяна заподозрила, что это может быть инструментом обходом санкций, по ее обращению СГБ в ноябре возбудила уголовное дело.

В ходе следствия Шефлер сообщил, что Авен лично не участвовал в покупке вертолета, но она была согласована с его бывшей женой. Бизнесмен также заявил, что не говорил с Авеном насчет судьбы средств, полученных от продажи вертолета. В итоге СГБ установила, что Авен и его доверенные лица могли быть заинтересованы в возврате вложенных в покупку вертолета средств, но каких-либо договоренностей с Ciekuri-Shishki на этот счет не было. В итоге уголовное дело прекратили, а также сняли арест со средств Country Heli.

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Бизнес
Петр Авен

Авен попал под европейские санкции в феврале 2022-го. Он пытается оспорить их в Европейском суде. У Авена есть гражданство Латвии, он получил его в 2016 году, так как дедушка миллиардера был латышом. Власти республики допускали, что изучат обоснованность выдачи Авену латвийского паспорта.

Шефлер не находится под санкциями ЕС.

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