Во втором туре Зеленский вырвался так далеко вперед за счет неприятия Порошенко, соглашается украинский социолог Ирина Бекешкина. 30% голосов в первом туре за Зеленского — это его электорат, а результат второго тура — это его электорат плюс электорат, который против Порошенко, объясняет она. Но такое положение вещей несет в себе огромный риск для Зеленского, уверен Антипович: «Если общество выбрало его вынужденно, для смены власти, то в случае отсутствия быстрых и ярких изменений на Украине он может столкнуться с сильным негодованием украинского избирателя».

В первом туре Зеленский обошел Порошенко с двукратным преимуществом: получил 30,2% голосов, а действующий президент — 15,9%. Избиратели политиков, не прошедших в первый тур, поддержали в основном фаворита. «Только электорат Руслана Кошулинского в большинстве своем и значительная часть сторонников Анатолия Гриценко перешли во втором туре на сторону Порошенко. Абсолютное большинство поддержало Зеленского», — отмечает Антипович.

Причина № 2: запрос на новое

На Украине все последнее время сформировался запрос на изменения — 83% украинцев говорили, что стране нужны кардинальные перемены, говорит Антипович. Украинцы хотели в том числе изменений во власти, поясняет Антипович, и Зеленский, который не является системным политиком, под этот запрос идеально подошел.

В конце 2018 года Киевский международный социологический институт (КМИС) проводил опрос о доверии украинцев к разным политических институтам, напоминает директор института Владимир Паниотто. «Доверие к Раде было всего 8%, к правительству — 11%, к президенту — 16%. Но интересно то, что и к оппозиции доверия в обществе не было — всего 16%», — говорит он. Немалую роль в этом сыграло не реальное ухудшение политической и социально-экономической ситуации в стране, а большая свобода украинских СМИ и более открытая критика власти в медиа после «революции достоинства» в 2014 году (события на Майдане), объясняет он. ​

Зеленский в своей кампании удачно сыграл на протестных настроениях, продолжает Антипович: «Недовольство украинцев он конвертировал в голоса, представляя себя не в качестве политика, а как новую личность в украинской политике. Здесь же и Святослав Вакарчук ​ (фронтмен группы «Океан Эльзы», выступавший на Майдане. — РБК) мог бы выступить на очень хорошем уровне, но он отказался от президентской гонки», — продолжает эксперт. После отказа Вакарчука баллотироваться место «нового человека» в политике оказалось свободно, отмечает Паниотто.

Причина № 3: медийный ресурс

До того как пойти в политику, Зеленский руководил студией «Квартал 95» (производитель телесериалов, юмористических программ, фильмов), его шоу «Квартал 95» и другие проекты транслировали на телеканалах «1+1» и «Интер», принадлежащих бизнесмену Игорю Коломойскому и Дмитрию Фирташу соответственно. Поэтому называть Зеленского абсолютно случайной фигурой в украинской политической и общественной жизни нельзя, отмечает Паниотто. «У него был один из самых мощных медиаресурсов. «1+1» — это сейчас канал номер один по политическим новостям Украины. За 15 лет выступлений и шоу Зеленского на канале, многие из которых шли в прайм-тайм, он провел на экране колоссальное количество времени, больше, чем Порошенко», — говорит эксперт.

Фото: Zuma / ТАСС

Перед первым туром выборов КМИС спрашивал у жителей Украины, почему они готовы в первом туре голосовать за Зеленского, вспоминает Паниотто. Самым распространенным ответом (54%) был такой: «Он человек не из существующей системы, не из политики». Объяснение «Я верю в его честность и независимость от олигархов» было вторым по популярности (30%), затем шел ответ «Я разделяю его взгляды, мне нравится его программа» (25%), 20% ответили, что поддерживают инициативу Зеленского «о народовластии» (утверждение ключевых решений с помощью референдума). Ответ «Мне нравится, как он сыграл президента в сериале «Слуга народа» оказался самым редким — 6%. «Однако это самостоятельные оценки, люди не всегда могут осознать, что повлияло на их симпатию к человеку», — добавил Паниотто.

Причина № 4: усталость от войны

Во втором туре выборов Зеленский получил большинство голосов во всех областях страны за исключением Львовской. Самый высокий результат избранный президент показал в Луганской области — 89,2% голосов (выше, чем в родной для него Днепропетровской — 87,3%). В Донецкой области он получил 86,9% голосов. Голосование проводилось только на контролируемых Киевом территориях. В первом туре в обеих областях победу одержал Юрий Бойко, которого поддерживала партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», в ее политсовете — кум российского президента Виктор Медведчук.

Немаловажный фактор, сыгравший против Порошенко, — усталость украинцев от войны в Донбассе. Особенно она заметна в восточных областях Украины, отмечает социолог Бекешкина. «Конечно, не все зависит от украинского президента, многое зависит и от России. Однако украинцы считают, что виноват в том, что происходит в Донбассе, именно Порошенко, который во время кампании в 2014 году обещал, что закончит войну за две недели», — объясняет она.

Зеленский в ходе кампании обещал первым делом добиться прекращения огня в зоне конфликта. В пятницу, 19 апреля, Зеленский апеллировал к юго-восточной части Украины, частично использовал в своей речи русский язык и встал на колени перед украинцами, пообещав «разговаривать» со всеми, в том числе с жителями юго-востока страны.

«Анализируя разницу в явке между первым и вторым туром, мы видим, что сильно мобилизован оказался электорат юго-востока страны, который в большинстве своем пришел голосовать за Зеленского. На их настроения повлияли дебаты перед вторым туром», — отметил Антипович из группы «Рейтинг».

Причина № 5: недовольство бедностью и коррупцией

При Порошенко на посту главы государства макроэкономическая ситуация на Украине резко ухудшилась. В основном падение экономических показателей пришлось на 2014–2015 годы, когда страна потеряла Крым, а в Донбассе началась война. Но постепенно экономика стала расти. Средняя ежемесячная зарплата в стране в 2018 году составляла $325,тогда как годом ранее она была $267, а в 2016 году еще меньше — $202 (по данным Государственной службы статистики).

В списке основных социально-экономических проблем для жителей Украины — уровень жизни, растущие тарифы и цены и низкие зарплаты, уверена Бекешкина. «Люди не очень разбираются, за что президент ответственен, а за что нет. В опросе КМИС между первым и вторым турами граждане ответили, что президент прежде всего должен снизить тарифы, но президент за это не отвечает. У нас считают, что президент за все ответственен, и эти ожидания укрепились после революции достоинства», — говорит Бекешкина.

Помимо тяжелого финансового положения жители Украины были недовольны неудачей Порошенко в борьбе с коррупцией, констатируют эксперты. Можно сколько угодно рассказывать о новых антикоррупционных органах, о смене лиц в элитах, но конкретных дел против прежних представителей госвласти украинцы не увидели, объясняет Антипович. Хотя создание «антикоррупционной инфраструктуры» (в том числе Специальной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупионного бюро) Порошенко заносил себе в актив в течение всей кампании, уточняет эксперт.