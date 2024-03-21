Порошенко раскритиковал оборону Украины и заявил о «горящей земле»

Порошенко призвал власти сосредоточиться на вопросах обороноспособности Украины, в том числе на фортификационных сооружениях, заявив, что построить их — «это не съездить видосики поснимать»

Петр Порошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Лидер партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины (2014–2019) Петр Порошенко, выступая в Верховной раде, раскритиковал парламентариев за «оторванную от реальной жизни» повестку, которая не учитывает важные вопросы для обороноспособности и национальной безопасности страны.

«Люди, составляющие такую оторванную от реальной жизни повестку дня, оторвались от земли. Я вернулся с востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот, земля горит на всей протяженности — от Купянска до Херсона», — сказал он (цитата по сайту «Европейской солидарности»).

Порошенко заявил, что в августе 2021 года, когда его партия призывала увеличить финансирование ВСУ, «были такие ухмылки, как и сейчас», когда «Евросолидарность» призывает сосредоточиться на строительстве фортификационных сооружений: «Фортификация — это не съездить видосики поснимать. <...> Это 2 тыс. км, контроль использования денег. Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию [сооружений], и это будет меньше 10%».

Политик призвал создать в парламенте временную специальную комиссию по вопросам фортификационных сооружений. По словам Порошенко, инициативу поддерживают все, кроме правящей партии «Слуга народа». «Дайте своего представителя и проголосуйте», — заявил он. В декабре действующий президент Владимир Зеленский говорил, что украинские военные намерены построить укрепления на основных оборонительных рубежах — от Донбасса до западной части государства: «Мин и бетона в стране точно хватит».

Также Порошенко недоволен темпами движения Украины на пути в Евросоюз. «Вы обещали, что переговоры начнутся в марте 2024 года. Где?» — задался он вопросом. На этой неделе экс-президент обвинил власти в «наезде за демократию» и замедлении процесса евроинтеграции.

Лидер «Европейской солидарности» ранее не раз выступал с критикой в адрес действующего руководства страны из-за ситуации в ВСУ. В декабре Порошенко заявил, что армия страны нуждается в боеприпасах и беспилотниках, в то время как десятки тысяч необходимых аппаратов хранятся на государственных складах и остаются неиспользованными. Месяцем позже он призвал Зеленского провести «перезагрузку» во власти и начать со своего офиса.