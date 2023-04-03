Bloomberg узнал о планах Столтенберга увеличить взносы в фонд для Украины

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, что союзникам по блоку следует выделять €500 млн ($543 млн) в год на оказание Украине нелетальной помощи и другой долгосрочной поддержки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что глава альянса хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд всеобъемлющего пакета помощи НАТО для Украины, который предусматривает поставки Киеву топлива, защитного снаряжения и систем борьбы с беспилотниками.

Как отмечает агентство, всеобъемлющий пакет помощи направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки, чтобы помочь модернизировать ее ВС и привести их соответствие стандартам НАТО.

Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО передали Украине вооружения на сумму €65 млрд и сейчас готовят программу многолетних военных поставок. Он полагает, что это приводит к изменению обстановки на поле боя, «помогая Украине защищаться и отвоевывать свои территории».

Глава НАТО также заявил, что вопрос о членстве для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте. По его словам, именно поэтому альянс предоставляет Киеву беспрецедентную помощь.

Столтенберг подчеркнул, что сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина «одержала победу». Он заверил, что позиция НАТО «остается неизменной и Украина станет ее членом».

Власти России критикуют Запад за поставки Украине оружия и военной техники. В Москве считают, что это не способствует урегулированию, но не помешает выполнению поставленных перед российскими военными задач.

Материал дополняется