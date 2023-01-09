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Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид: для России есть смысл оставаться членом организации
Хельга Шмид
Хельга Шмид (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Для России есть смысл оставаться членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявила генеральный секретарь организации Хельга Шмид в интервью Welt.

«В любом случае, с сегодняшней точки зрения, я думаю, что России имеет смысл оставаться членом ОБСЕ», — сказала Шмид (цитата по Handelsblatt).

Она отметила, что сохранение дипломатических каналов открытыми не означает наличие согласия с действиями членов организации. ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой за одним столом сидят все, кто важен для архитектуры европейской безопасности, подчеркнула Шмид.

ОБСЕ — международная организация, занимающаяся вопросами безопасности, которая была основана в 1973 году. В нее входят 57 государств, в том числе Россия, Украина, США, Великобритания, Франция, Германия и другие.

С предложением исключить Россию из состава ОБСЕ выступила украинская сторона в 2022 году. В ноябре делегация Верховной рады Украины заявила, что будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Член украинской делегации Евгения Кравчук указала, что бойкот продлится «до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что курс НАТО на безоглядное расширение обесценил основные принципы работы ОБСЕ. «Исполнительные структуры ОБСЕ, по сути дела, оказались в полном подчинении США и Брюсселя, и США и Брюссель взяли курс на всестороннюю поддержку киевского режима в его политике искоренения всего русского», — подчеркивал он. В Кремле также отмечали, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России.

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