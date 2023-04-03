В Белоруссии начали проверку боеготовности

Проверка боеготовности армии началась по поручению президента Александра Лукашенко и носит комплексный характер. Минобороны предупредило, что во время нее может быть ограничено движение транспорта

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщило Министерство обороны страны. Руководит ею секретариат белорусского Совбеза.

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки», — говорится в заявлении.

В Минобороны Белоруссии предупредили, что на время проверки может быть ограничено движение транспорта по дорогам.

Последний раз страна проводила проверку боевой готовности армии в прошлом декабре. О начале внезапной проверки Минобороны объявило 13 декабря, она продлилась неделю.

Осенью Лукашенко заявлял о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Минска. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Российский президент Владимир Путин в конце минувшего марта заявил, что Москва в ответ на просьбу Лукашенко разместит на территории республики тактическое ядерное оружие.

В конце февраля белорусское Минобороны сообщало, что одно из ракетных подразделений покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности, чтобы «отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению». До этого белорусская армия начала самостоятельную эксплуатацию ракетных комплексов «Искандер».