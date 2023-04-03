В Белоруссии начали проверку боеготовности

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Михаил Галустян получил армянский паспорт Общество, 15:10
WSJ сообщила о закупке Японией российской нефти по цене выше потолка Бизнес, 14:59
Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна Политика, 14:53
Участники рынка обсудили пути развития индустрии беттинга в России Новая Экономика, 14:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:50
На работе подозреваемой в убийстве Татарского рассказали о ней Политика, 14:49
Столтенберг назвал дату вступления Финляндии в НАТО Политика, 14:43
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Играющий в РПЛ голландец получил срок за ДТП с погибшим ребенком Спорт, 14:42
«Домклик» зафиксировал скачок спроса на ипотеку в марте Недвижимость, 14:39
Экономика блоггинга: сколько может заработать эксперт в 2023 году Pro, 14:36
В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет Общество, 14:32
Гатчина стала столицей Ленинградской области Политика, 14:19
Силуанов не увидел быстрого решения по обмену замороженных активов России Финансы, 14:18
В «Арисе» заявили о желании выкупить Кокорина у итальянского клуба Спорт, 14:17
Политика ,  
0 

В Белоруссии начали проверку боеготовности

В Белоруссии по поручению Александра Лукашенко начали проверку боеготовности
Проверка боеготовности армии началась по поручению президента Александра Лукашенко и носит комплексный характер. Минобороны предупредило, что во время нее может быть ограничено движение транспорта
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко началась проверка боеготовности вооруженных сил, сообщило Министерство обороны страны. Руководит ею секретариат белорусского Совбеза.

«Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки», — говорится в заявлении.

В Минобороны Белоруссии предупредили, что на время проверки может быть ограничено движение транспорта по дорогам.

Последний раз страна проводила проверку боевой готовности армии в прошлом декабре. О начале внезапной проверки Минобороны объявило 13 декабря, она продлилась неделю.

Осенью Лукашенко заявлял о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Минска. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Российский президент Владимир Путин в конце минувшего марта заявил, что Москва в ответ на просьбу Лукашенко разместит на территории республики тактическое ядерное оружие.

В конце февраля белорусское Минобороны сообщало, что одно из ракетных подразделений покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности, чтобы «отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению». До этого белорусская армия начала самостоятельную эксплуатацию ракетных комплексов «Искандер».

Читайте на РБК Pro
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Спрос на золото достиг рекорда. Что будет с акциями российских добытчиков
Что происходит с замороженными активами российских инвесторов
Неочевидные требования и тома отчетов: как выигрывать тендеры в рекламе
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Белоруссия проверка боеготовности

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Небензя объяснил решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Политика
Болтон словами «не блефует» оценил решение о ядерном оружии в Белоруссии
Политика
Постпред Белоруссии назвал вынужденной мерой размещение ядерного оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter