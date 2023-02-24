Минск перебросил ракетное подразделение для проверки боеготовности

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Академия Плющенко подала жалобу в федерацию на тренера Горбачевой Спорт, 12:19
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 12:10
Суд отправил в СИЗО обвиняемого в поджоге московской гостиницы Общество, 12:09
Тренер «Барселоны» отреагировал на поражение от МЮ фразой «показали лицо» Спорт, 12:06
Путин составил список 40 из кандидатов в Общественную палату Политика, 12:02
«Макдоналдс», Paulig, Starbucks: как теперь называются знакомые бренды Общество, 12:01 
Как сделать онбординг полезнее с помощью разговора на 15 минут — Quartz Pro, 11:50
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Минск перебросил ракетное подразделение для проверки боеготовности Политика, 11:37
Как нейросеть помогает искать преступников РБК и more.tv, 11:33
Медведев предложил «отодвинуть границы угроз» к Польше Политика, 11:29
Netflix снова распугал подписчиков. Почему акции видеосервиса не падают Pro, 11:18
Самолет аварийно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона Общество, 11:13
Овечкин оценил обмен российского защитника лидеру НХЛ словом «грустно» Спорт, 11:04
Сколько тяжелого вооружения поставил Запад Украине за год. Инфографика Политика, 11:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Минск перебросил ракетное подразделение для проверки боеготовности

Минобороны Белоруссии: ракетное подразделение подготовит технику к боевому применению
Ракетные подразделения Белоруссии отработают проверку боевой готовности. Ранее сообщалось, что белорусская армия начала самостоятельную эксплуатацию ракетных комплексов «Искандер»
Фото: modmilby / Telegram
Фото: modmilby / Telegram

Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности и отработает комплекс мероприятий, в том числе по подготовке техники к боевому применению. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

В сообщении не приводится название ракетного подразделения. Также не сказано, в какой район оно выдвигается.

«Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года сообщалось, что белорусские войска совместно с российскими проведут батальонные тактические учения. При этом о дате учений и об их длительности ничего не говорилось. В Минобороны России рассказали, что российские военные в Белоруссии «продолжают курс интенсивной боевой подготовки», занятия проходят днем и ночью.

В начале февраля Минобороны Белоруссии сообщило, что начало самостоятельную эксплуатацию ракетных комплексов «Искандер». Расчеты белорусских военнослужащих прошли обучение в России.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Белоруссия учения ракетные подразделения
Материалы по теме
Польша вышлет белорусского военного атташе в ответ на высылку дипломатов
Политика
Минобороны Белоруссии назвало даты учений «Щит Союза» в России
Политика
В Минобороны Белоруссии заявили о группировке украинской армии у границ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter