Минск перебросил ракетное подразделение для проверки боеготовности

Ракетные подразделения Белоруссии отработают проверку боевой готовности. Ранее сообщалось, что белорусская армия начала самостоятельную эксплуатацию ракетных комплексов «Искандер»

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Одно из ракетных подразделений в Белоруссии покинет место постоянной дислокации в рамках проверки боевой готовности и отработает комплекс мероприятий, в том числе по подготовке техники к боевому применению. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.

В сообщении не приводится название ракетного подразделения. Также не сказано, в какой район оно выдвигается.

«Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года сообщалось, что белорусские войска совместно с российскими проведут батальонные тактические учения. При этом о дате учений и об их длительности ничего не говорилось. В Минобороны России рассказали, что российские военные в Белоруссии «продолжают курс интенсивной боевой подготовки», занятия проходят днем и ночью.

В начале февраля Минобороны Белоруссии сообщило, что начало самостоятельную эксплуатацию ракетных комплексов «Искандер». Расчеты белорусских военнослужащих прошли обучение в России.