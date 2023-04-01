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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сообщил о часовом разговоре с Макроном

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона продлился час
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: president.gov.ua)

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонные переговоры, разговор длился час. Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский лидер.

«В часовой беседе с Эмманюэлем Макроном эффективно обсуждалось оборонное взаимодействие Украины и Франции. Я подробно проинформировал о положении на фронте», — написал Зеленский.

В конце марта Макрон заявил, что Евросоюз обещал Украине «победить» Россию. Заявление французского президента прозвучало в ответ на заявление Зеленского о том, что Украина «сможет одержать победу уже в этом году», если будет получать оружие от Запада «без задержек и застоя».

При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем рекомендовали Зеленскому начать переговоры с Москвой. По данным издания, Германия, Франция и Великобритания предлагают пакт между НАТО и Украиной как способ побудить Киев начать мирные переговоры с Россией. Пакт предполагает расширение сотрудничества Украины и НАТО после окончания боевых действий.

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Украина Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине

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