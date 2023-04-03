FT узнала о случаях изъятия загранпаспортов у российских чиновников

В госсекторе ограничили поездки за рубеж, требуя от некоторых высокопоставленных лиц сдать паспорта, пишет газета. В Кремле сказали, что ужесточили ограничения на выезд за границу для сотрудников некоторых «чувствительных» сфер

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Службы безопасности забирают загранпаспорта у российских высокопоставленных чиновников и менеджеров госкомпаний, чтобы предотвратить поездки за границу, опасения связаны с возможными утечками информации и бегством, рассказали The Financial Times осведомленные источники.

Сотрудники служб безопасности ограничили сотрудникам госсектора поездки за рубеж, требуя от некоторых высокопоставленных лиц сдать заграничные паспорта, сообщает газета. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал изданию, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для некоторых лиц, которые работают в «чувствительных» сферах. «Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения <...> о конкретных сотрудниках», — пояснил он. «С начала специальной военной операции этому вопросу стало уделяться больше внимания», — добавил представитель Кремля.

Госслужащие, имеющие средний уровень доступа к государственной тайне, еще с советских времен были обязаны передавать свои паспорта в ведение «специального отдела» в госучреждениях и госкомпаниях, но, по словам бывших чиновников и топ-менеджеров, эти правила редко соблюдались.

Все изменилось после присоединения Крыма к России в 2014 году, когда службы безопасности начали предостерегать от поездок в такие страны, как США или Великобритания, а после начала военных действий на Украине в феврале прошлого года ограничения стали применяться шире и зависеть от «прихоти отдельных силовиков, внедренных в госучреждения», говорят собеседники. В одних даже от чиновников среднего звена требуют воздержаться от зарубежных поездок, в то время как в других — разрешают высокопоставленным чиновникам ездить за границу «в разумных пределах». По словам одного из источников, руководителям одной крупной государственной промышленной компании запрещено покидать Москву более чем на два часа без официального разрешения. В некоторых случаях сотрудники ФСБ просили бывших чиновников сдать паспорта — как тех, кто ранее имел доступ к государственной тайне, так и тех, у кого его никогда не было, утверждают источники. Песков пояснил, что решения зависят от «чувствительности» сферы деятельности как компании, так и отдельного сотрудника.

После нескольких скандалов из-за просочившихся фото и видео с отдыха депутатов в Дубае и Мексике Госдума в конце января обязала уведомлять их о своих зарубежных поездках. Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко 6 января опубликовал селфи в спортивной майке на фоне высоток в Дубае. Он утверждал, что поехал в отпуск, чтобы вывезти ребенка к морю по рекомендации врачей. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал фотографию. Депутата исключили из числа сторонников единороссов за «дискредитирующие партию действия».

Курскому депутату Максиму Васильеву вскоре после публикации видео с отдыха в Мексике пришлось уйти с должности зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. На нем депутат наливает в стакан пиво, поздравляет всех с Новым годом и желает «много денег и хорошего настроения».