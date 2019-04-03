Порошенко устроил опрос в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе

Порошенко устроил опрос в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе

По закону о президентских выборах дебаты проводятся за день до повторного голосования. «Вопрос риторический, но как бы действовал ты?» — написал Порошенко. Ранее Зеленский вызвал его на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко разместил голосование в своем Telegram-канале в ответ на вызов актера Владимира Зеленского, на данный момент лидирующего на выборах главы государства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Закон О выборах Президента Украины «определяет, что «теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире». На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?», — написал Порошенко. Пользователям предлагается два варианта: «Поступил бы в соответствии с законом» и «Нарушил бы закон». Порошенко не уточнил, что именно он имеет ввиду.

В опросе приняли участие более 11 тыс. человек, 83% проголосовали за первый вариант, 17% — за второй.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве вместимостью порядка 70 тыс. зрителей. Актер поставил ряд условий: любые каналы и журналисты смогут освещать дебаты, а кандидаты должны пройти медэкспертизу. Зеленский дал Порошенко 24 часа на размышление. В самом спорткомплексе заявили, что пока не получали заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты.