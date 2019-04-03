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Delta Air Lines $70 (+22,68%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+54,18%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Порошенко устроил опрос в Telegram о дебатах с Зеленским на стадионе
По закону о президентских выборах дебаты проводятся за день до повторного голосования. «Вопрос риторический, но как бы действовал ты?» — написал Порошенко. Ранее Зеленский вызвал его на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко разместил голосование в своем Telegram-канале в ответ на вызов актера Владимира Зеленского, на данный момент лидирующего на выборах главы государства. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Закон О выборах Президента Украины «определяет, что «теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире». На самом деле, вопрос риторический, но как бы действовал ты?», — написал Порошенко. Пользователям предлагается два варианта: «Поступил бы в соответствии с законом» и «Нарушил бы закон». Порошенко не уточнил, что именно он имеет ввиду.

В опросе приняли участие более 11 тыс. человек, 83% проголосовали за первый вариант, 17% — за второй.

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Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве вместимостью порядка 70 тыс. зрителей. Актер поставил ряд условий: любые каналы и журналисты смогут освещать дебаты, а кандидаты должны пройти медэкспертизу. Зеленский дал Порошенко 24 часа на размышление. В самом спорткомплексе заявили, что пока не получали заявок на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

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Как проголосовали украинцы: победители и явка в трех инфографиках

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта, после подсчета более 99% бюллетеней во второй тур вышли Зеленский с 30,24% голосов и Порошенко с 15,95% голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.

Согласно результатам экзитполов, почти половина украинцев (49,4; %) окажут поддержку Зеленскому во втором туре, за Порошенко готовы проголосовать 19,8% избирателей. Еще 19,2% респондентов затруднились ответить, какому из кандидатов отдадут предпочтение, а 11,6% заявили, что не будут голосовать ни за Зеленского, ни за Порошенко.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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