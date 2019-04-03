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Выборы на Украине ,  
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«Олимпийский» в Киеве заявил об отсутствии заявки от Зеленского на дебаты

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве пока не получал никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты Украины. Об этом говорится в соответствующем сообщении на его сайте.

В НСК «Олимпийский» заметили, что предложение Зеленского провести дебаты является «его собственной инициативой», которая не обсуждалась с руководством спорткомплекса. Эта идея «не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на арене», указали в пресс-службе, отметив, что, если соответствующие заявки поступят, рассматривать их руководство «Олимпийского» будет в рабочем порядке.

Ранее на дебаты действующего главу Украины Петра Порошенко позвал его основной соперник в президентской гонке актер Владимир Зеленский. Одним из условий того, чтобы они состоялись, он назвал необходимость провести их в киевском «Олимпийском». «Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты вживую, все журналисты имеют право присутствовать», — отмечал Зеленский.

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Прежде дебаты перед вторым туром «ключевым элементом» называл и сам Порошенко. «Тот, кто будет уклоняться, он будет знать, что ему нечего сказать», — утверждал политик 31 марта.

В этот день на Украине состоялся первый тур президентстких выборов, однако ни один из кандидатов по его результатам не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей. 1 апреля ЦИК признала необходимость второго тура. Поучаствовать в нем должны Зеленский (после обработки 99,99% бюллетеней он набирает 30,24% голосов) и Порошенко (15,95%).

Теги: стадион, выборы президента, Украина
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