Сийярто заявил, что Венгрия обойдется без украинского транзита газа

Петер Сийярто (Фото: Макс Коваленко / imago-images.de / Global Look Press)

Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину при наличии «Турецкого потока», заявил в разговоре с «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал министр, добавив, однако, что «чем больше источников [энергии], тем лучше».

Текущее транзитное соглашение, заключенное между «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», истекает в мае 2024 года. Благодаря транзитной ветке через Украину Россия может поставлять газ в Австрию, Италию и другие европейские страны. В конце января украинское правительство заявило о неготовности к продлению контракта по транзиту российского газа через свою территорию.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что Киев продолжает принимать от Москвы деньги за транзит газа. «Газпром» также поставляет газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».