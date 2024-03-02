Сийярто заявил, что Венгрия обойдется без украинского транзита газа
Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину при наличии «Турецкого потока», заявил в разговоре с «РИА Новости» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что «Турецкий поток» может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал министр, добавив, однако, что «чем больше источников [энергии], тем лучше».
Текущее транзитное соглашение, заключенное между «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», истекает в мае 2024 года. Благодаря транзитной ветке через Украину Россия может поставлять газ в Австрию, Италию и другие европейские страны. В конце января украинское правительство заявило о неготовности к продлению контракта по транзиту российского газа через свою территорию.
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что Киев продолжает принимать от Москвы деньги за транзит газа. «Газпром» также поставляет газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку».
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