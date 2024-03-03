Трамп победил на голосованиях в трех штатах
Дональд Трамп победил в республиканских кокусах в трех штатах: Миссури, Мичигане и Айдахо, обойдя свою конкурентку, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.
На кокусах в Миссури Трамп получил 100% голосов. В Мичигане за него проголосовали 1575 человек, Хейли выбрали 36 избирателей. На праймериз в этом штате, которые прошли 27 февраля, Трамп получил 68% голосов, Хейли — 27%.
«Очевидно, что Мичиган — страна Трампа», — сказал председатель Республиканской партии Мичигана Пит Хукстра (цитата по Associated Press).
В Айдахо после подсчета 77,5% голосов Трамп получил поддержку 84,6% республиканцев, за Хейли проголосовали 13,5% избирателей, передает The Washington Post. В этом штате кандидат, получивший больше половины голосов, заручится поддержкой всех 32 представителей республиканской партии. Праймериз в Айдахо проводится не будут.
До голосований в этих трех штатах Трамп заручился поддержкой 122 делегатов. На прошедших 2 марта кокусах решалась судьба такого же количества голосов. Хейли получила поддержку 24 делегатов.
Кокусы — собрание сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, которые проводят власти штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат. От их итогов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде (он пройдет летом).
Трамп победил на всех прошедших республиканских праймериз и кокусах, в том числе на голосовании в Южной Каролине, считавшейся «домашним» штатом Хейли, которая была его губернатором с 2011 по 2017 год. Несмотря на это, она решила продолжить борьбу до «супервторника» 5 марта, когда предварительные голосования пройдут во многих штатах.
В Южной Каролине Трамп получил 59,8% голосов, а Хейли — 39,5%. «40% — это не какая-то крошечная группа. <...> На наших республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что хотят альтернативу», — заявила после оглашения результатов Хейли.
В то же время Трампа исключили из участия в праймериз в трех штатах: Колорадо, Мэн и Иллинойсе. Это связано с 14-й поправкой к Конституции США, согласно которой должностным лицам, которые давали клятву поддерживать Основной закон и участвовали в мятеже, запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, судейской системе и т.п. Такие меры приняли из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа в начале января 2021 года после его проигрыша на выборах. Экс-президент обжаловал запрет на участие в голосованиях в Колорадо и Мэне.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года, инаугурация запланирована на январь 2025-го. Пока Трамп и действующий президент США Джо Байден, который планирует выбираться от демократов, существенно опережают своих претендентов, но еще не получили номинаций от партий.
Январский опрос CNN показывал, что 49% избирателей проголосовали бы за Трампа, 45% — за Байдена, еще 5% не определились. Оба политика имеют высокий антирейтинг: 59% у Байдена и 55% у Трампа. Большинство американцев (63%) называет взгляды Трампа «слишком радикальными», схожая доля назвала позиции Байдена «в целом мейнстримными» (61%).
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