В третьем штате запретили Трампу участвовать в праймериз
Суд в Иллинойсе поручил избирательной комиссии штата исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) 19 марта, передает Chicago Sun Times.
Затем судья Трейси Портер приостановила действие своего постановления, чтобы дать адвокатам политика время на подачу апелляции. Они должны это сделать до пятницы, 1 марта.
Судья признала, что ее решение не может стать «окончательным результатом», учитывая, что суды более высокой инстанции будут иметь возможность принять собственное решение.
Праймериз в Иллинойсе дадут победившему кандидату голоса 64 делегатов. По количеству делегатов Иллинойс занимает шестое место, незначительно опережая Джорджию (59).
Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда, сообщила их адвокат Кэрин Ледерер. «Что мы считаем невероятно важным в этом решении — и той деталью, которая потенциально отличает его от пересмотра Верховным судом Соединенных Штатов, — это то, что судья Портер действительно ознакомилась с доказательствами, которые были ей представлены», — добавила Ледерер.
До этого Трампа сняли с праймериз в двух штатах — Колорадо и Мэн, которые пройдут в «супервторник» 5 марта. Эти решения были связаны с 14-й поправкой к Конституции США, Трамп их обжаловал.
Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, которые давали клятву поддерживать Основной закон и участвовали в мятеже, запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п. Эта мера, ратифицированная в 1868-м, через три года после окончания Гражданской войны, была призвана помешать конфедератам вернуться к власти.
Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив того в подстрекательстве к насилию. Экс-президент обвинения неоднократно опровергал.
Премьер-министр Италии Мелони рассказала о своих тайных мечтах
Пашинян объяснил решение о заморозке участия в ОДКБ
Дуров пообещал владельцам Telegram-каналов 50% от стоимости рекламы
Приднестровье обратилось к России за помощью. Подробности
В Мексике началось извержение вулкана. Видео
В Подмосковье электричка сошла с рельсов. Видео
Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к риску «более масштабной войны»
ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка
В России анонсировали продажи электрического кроссовера. Цена в Китае – 1,1 млн руб.
Samsung показал надеваемый на запястье смартфон. Видео
Считаем дивиденды «Сбера». Сколько банк заплатит за 2023 год?
Биржевая цена какао-бобов зашкаливает. Что случилось?
МВД попросило заочно арестовать блогера-миллионника. В чем его обвиняют?