В третьем штате запретили Трампу участвовать в праймериз

Трамп не попадет в бюллетени предварительных выборов в Иллинойсе, постановление суда приостановлено на сутки до вероятной апелляции. Прежде аналогичное решение приняли в Колорадо и Мэне из-за штурма Капитолия в январе 2021 года

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Суд в Иллинойсе поручил избирательной комиссии штата исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на предварительных выборах среди республиканцев (праймериз) 19 марта, передает Chicago Sun Times.

Затем судья Трейси Портер приостановила действие своего постановления, чтобы дать адвокатам политика время на подачу апелляции. Они должны это сделать до пятницы, 1 марта.

Судья признала, что ее решение не может стать «окончательным результатом», учитывая, что суды более высокой инстанции будут иметь возможность принять собственное решение.

Праймериз в Иллинойсе дадут победившему кандидату голоса 64 делегатов. По количеству делегатов Иллинойс занимает шестое место, незначительно опережая Джорджию (59).

Группа критиков Трампа, добивающиеся его исключения из бюллетеня в Иллинойсе, одобрительно восприняла решение суда, сообщила их адвокат Кэрин Ледерер. «Что мы считаем невероятно важным в этом решении — и той деталью, которая потенциально отличает его от пересмотра Верховным судом Соединенных Штатов, — это то, что судья Портер действительно ознакомилась с доказательствами, которые были ей представлены», — добавила Ледерер.

До этого Трампа сняли с праймериз в двух штатах — Колорадо и Мэн, которые пройдут в «супервторник» 5 марта. Эти решения были связаны с 14-й поправкой к Конституции США, Трамп их обжаловал.

Согласно третьему разделу 14-й поправки к Конституции, должностным лицам, которые давали клятву поддерживать Основной закон и участвовали в мятеже, запрещается занимать ответственные посты в исполнительной власти, вооруженных силах, судейской системе и т.п. Эта мера, ратифицированная в 1868-м, через три года после окончания Гражданской войны, была призвана помешать конфедератам вернуться к власти.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив того в подстрекательстве к насилию. Экс-президент обвинения неоднократно опровергал.