Зеленский дал главкому ВСУ «карт-бланш» на перестановки в армии

Главком ВСУ Сырский получил «карт-бланш» на любые кадровые перестановки в армии, заявил Зеленский. Сырский сообщал о выявленных в работе некоторых командиров бригад просчетах, а позже говорил о «кадровых решениях»

Александр Сырский (Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский получил «карт-бланш» на любые кадровые перестановки в ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома — карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах — любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей», — сказал он.

Зеленский добавил, что после возвращения Сырского из зоны боевых действий в начале недели ожидает его «с детальным докладом и конкретными предложениями по дальнейшим изменениям и нашим действиям».

Сырский, ставший главкомом ВСУ в начале февраля (до этого он был командующим сухопутных войск украинской армии) вместо Валерия Залужного, в конце месяца говорил, что у отдельных украинских командиров выявлены просчеты в оценке ситуации и сил России, что напрямую повлияло на оборону. 2 марта он заявил, что «вынужден принимать кадровые решения», если «командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных».

Главком подчеркнул, что именно от командиров и их штабов прежде всего зависит боеспособность подразделений. «Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи», — добавил он.

Сырский назвал ситуацию на передовой сложной, но контролируемой. Зеленский до этого также оценивал ситуацию как сложную и допускал увеличение территориальных потерь.

С начала года российские войска взяли под контроль десятки населенных пунктов, включая Авдеевку, которая с 2015 года оставалась основным форпостом ВСУ под Донецком. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе города под контроль России 20 февраля.

Спустя неделю министр заявил, что командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.