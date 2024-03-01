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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о росте разногласий между Шольцем и Макроном из-за Киева

Bloomberg: между Макроном и Шольцем возросли разногласия из-за поддержки Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон публично допустил отправку войск Запада на Украину, Шольц выступил против. По данным Bloomberg и Politico, ситуация усилила другие разногласия между сторонами, например, касательно поставок оружия Киеву
Эмманюэль Макрон и&nbsp;Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке на Украину западных войск усилило разногласия между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее об этом писала Politico.

Несколько дней назад Макрон после встречи с лидерами западных стран по вопросу поддержки Украины сообщил, что «сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск», однако «в будущем ничего исключать нельзя».

Шольц после этого заявил, что «на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО».

Собеседники Bloomberg рассказали, что намеки Макрона были намеренно двусмысленными, чтобы запутать тех, кто занимается планированием боевых действий со стороны России. Но его слова противоречили пожеланиям администрации Шольца.

По словам источников агентства, между президентом и канцлером нет взаимопонимания с первого дня их совместной работы. Макрон считает, что Шольцу недостает мужества и амбиций, а также, что канцлер ФРГ не может мыслить дальше краткосрочной перспективы, сказал один из собеседников агентства из Франции. Макрона в Берлине видят как человека, который может заявлять о грандиозных планах, но с их реализацией возникают проблемы.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил Bloomberg, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцем лично, а между президентом Франции и более широкой группой, которая сочла его комментарии неуместными. «Независимо от этого и независимо от очень разных базовых типов, к которым принадлежат Шольц и Макрон, они хорошо ладят и доверяют друг другу», — сказал он. Елисейский дворец не ответил на запрос о комментариях.

Макрон назвал взвешенными свои слова о западных войсках на Украине
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Эмманюэль Макрон

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Как сообщала Politico, в Германии считают, что Макрон жестко высказывается о конфликте на Украине, но при этом делает недостаточно для оказания ей помощи в отличие от ФРГ. Во Франции настаивают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы, — в пример приведен отказ Берлина поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, хотя Париж еще летом отправил свои Scalp ВСУ. По словам немецких источников, отправка Taurus потребует участия немецких военных в их применении на местах.

Россия осуждает поставки западного оружия Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт Москвы с альянсом неизбежен.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Олаф Шольц Эмманюэль Макрон Украина
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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