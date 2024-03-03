Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО
Италия намерена отозвать из Словакии систему противовоздушной обороны SAMP/T Mamba, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, передает портал Aktuality.sk.
«Я получил уведомление от правительства Италии о том, что итальянская система ПВО, которую они одолжили нам на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна им в другом месте», — рассказал премьер.
Далее Фицо задался вопросом, кто будет защищать атомные электростанции и другие стратегические объекты Словакии. «Во-первых, предыдущее правительство передало Украине действующую мощную российскую систему ПВО С-300. Затем у нас некоторое время были американские «патриоты» (зенитно-ракетные комплексы Patriot. — РБК), и они ушли, а теперь уйдут итальянцы», — сказал он.
Весной 2022 года предыдущее правительство Словакии, которое выступало за предоставление военной помощи Украине, передало Киеву ЗРК С-300, который был единственным в стране. После этого Словакия договорилась с Германией о получении комплекса Patriot, однако позднее их также отозвали.
Спустя год, весной 2023-го, Италия развернула в Словакии работу с системой ПВО SAMP/T в рамках программы НАТО по присутствию в Восточной Европе. По информации Aktuality.sk, на словацкой военно-воздушной базе Малацки-Кучина с SAMP/T работали 145 итальянских солдат.
Осенью 2023 года в Словакии сменилось правительство. Нынешний премьер-министр Фицо, в частности, исключал поставки оружия и боеприпасов Киеву и говорил, что его правительство «не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит лишь к ненужному кровопролитию без результата». Однако страна не отказывалась помогать в гуманитарном плане и восстановлении Украины.
Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что из-за помощи Украине, которую предоставляли прежние власти, страна осталась без необходимой военной техники и вооружений. По словам министра, Братислава вела переговоры с неназванной израильской компанией по покупке новой системы ПВО, которая «будет стоить около миллиарда» евро, а также рассматривала предложение из Германии.
Он говорил, что Словакия будет пытаться договориться с Италией, чтобы ее ПВО оставалось в стране как можно дольше. По оценкам Калиняка, на воссоздание своей системы ПВО у Словакии могут уйти годы.
Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что лишь затягивает конфликт, не меняя его исхода.
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