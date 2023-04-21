Германия уберет системы Patriot с границ Польши и Словакии до конца года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» Финансы, 09:30
Ракова подвела итоги цифровизации лабораторной службы в Москве Город, 09:30
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 09:23
Зарплаты в IT пробивают очередной максимум. Как удержать свою команду Pro, 09:05
Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло до трех человек Политика, 09:01
Почему мирные инициативы по Украине не привели к переговорам Политика, 09:00
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 08:59
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Суд признал вину продавца спортивной одежды во взятках на Играх в Токио Спорт, 08:46
Рентабельность Tesla продолжает снижаться. Что будет с акциями компании Pro, 08:45
Украинский беспилотник упал на территорию жилого дома в Брянской области Политика, 08:37
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:30
Польша и страны Балтии предложили ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT Политика, 08:27
«₽100 за доллар станет красной линией». Каким будет курс рубля в 2023-м Pro, 08:24
Военная операция на Украине ,  
0 

Германия уберет системы Patriot с границ Польши и Словакии до конца года

Германия уберет системы ПВО Patriot с границ Польши и Словакии до конца 2023 года
Германия договорилась о размещении Patriot в прошлом году из-за конфликта на Украине. При этом Варшава тогда выступила с обвинениями в адрес Берлина, которые осложнили отношения двух стран. Словакия получит другие ЗРК
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минобороны Германии уберет системы ЗРК Patriot, развернутые на восточных границах Польши, к июню, из Словакии — к концу этого года, сообщил представитель ведомства медиагруппе Funke, пишет Tagesschau.

«Страны проинформированы о планах», — рассказал чиновник.

В комитете бундестага по обороне отметили, что такие решения должны регулярно подвергаться повторной оценке. «Если ситуация позволяет, есть смысл изменить решение. Нам нужно проявлять гибкость, потому что у нас нет бесконечного количества оборудования», — пояснила глава комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. По данным Reuters, сейчас у Германии 11 систем Patriot.

Германия и Польша договорились развернуть две американские батареи Patriot в прошлом декабре, после того как в середине ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Польский президент Анджей Дуда позднее сообщил, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, с этим согласились и в США.

Переброска систем Patriot в Польшу не обошлась без напряженности между Варшавой и Берлином. Как отмечала Politico, немецкие власти полагали, что делают одолжение польским коллегам, предоставляя современные системы ЗРК, но со стороны правящей польской партии «Право и справедливость» последовали оскорбления и обвинения. В частности, лидер партии Ярослав Качиньский предложил отправить эти ЗРК в западную часть Украины. Берлин пояснил, что батареи обслуживают немецкие солдаты, которые не должны сражаться на Украине, а сами Patriot стали элементом интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, а потому должны оставаться на территории альянса.

«Позиция Германии пока не дает оснований полагать, что они решат перехватить российские ракеты», — заявил затем Качиньский, добавив, что размещение батарей не несет политического или военного значения.

Читайте на РБК Pro
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Триггер для ФНС: из-за чего налоговая заподозрит компанию в махинациях
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело

В свою очередь, Словакия договорилась с Германией о получении комплекса Patriot в прошлом марте в качестве замены для единственной в своем распоряжении системы C-300, переданной украинской армии. Пентагон тогда же уточнял, что Patriot поступит в Словакию временно, обсуждаются «более долгосрочные решения». Patriot должен не позднее конца текущего года вернуться в Германию для прохождения технического обслуживания в целях поддержания боевой готовности. «В противном случае совместимость с интегрированной системой противовоздушной обороны НАТО окажется под серьезной угрозой», — говорилось в отчете бундесвера. В Берлине тогда допустили, что взамен Patriot в Словакии могут развернуть зенитные системы Mantis. В минувшем феврале словацкое Минобороны анонсировало скорое прибытие Mantis.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Польша Словакия Patriot ЗРК Patriot ПВО
Материалы по теме
Польша сообщила о прибытии на Украину первых «Леопардов» и «Патриотов»
Политика
Corriere della Sera узнала о схеме с передачей Украине Patriot из Италии
Политика
В Германии исключили отправку европейских военных на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter