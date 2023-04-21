Германия уберет системы Patriot с границ Польши и Словакии до конца года

Германия договорилась о размещении Patriot в прошлом году из-за конфликта на Украине. При этом Варшава тогда выступила с обвинениями в адрес Берлина, которые осложнили отношения двух стран. Словакия получит другие ЗРК

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Минобороны Германии уберет системы ЗРК Patriot, развернутые на восточных границах Польши, к июню, из Словакии — к концу этого года, сообщил представитель ведомства медиагруппе Funke, пишет Tagesschau.

«Страны проинформированы о планах», — рассказал чиновник.

В комитете бундестага по обороне отметили, что такие решения должны регулярно подвергаться повторной оценке. «Если ситуация позволяет, есть смысл изменить решение. Нам нужно проявлять гибкость, потому что у нас нет бесконечного количества оборудования», — пояснила глава комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. По данным Reuters, сейчас у Германии 11 систем Patriot.

Германия и Польша договорились развернуть две американские батареи Patriot в прошлом декабре, после того как в середине ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Польский президент Анджей Дуда позднее сообщил, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, с этим согласились и в США.

Переброска систем Patriot в Польшу не обошлась без напряженности между Варшавой и Берлином. Как отмечала Politico, немецкие власти полагали, что делают одолжение польским коллегам, предоставляя современные системы ЗРК, но со стороны правящей польской партии «Право и справедливость» последовали оскорбления и обвинения. В частности, лидер партии Ярослав Качиньский предложил отправить эти ЗРК в западную часть Украины. Берлин пояснил, что батареи обслуживают немецкие солдаты, которые не должны сражаться на Украине, а сами Patriot стали элементом интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, а потому должны оставаться на территории альянса.

«Позиция Германии пока не дает оснований полагать, что они решат перехватить российские ракеты», — заявил затем Качиньский, добавив, что размещение батарей не несет политического или военного значения.

В свою очередь, Словакия договорилась с Германией о получении комплекса Patriot в прошлом марте в качестве замены для единственной в своем распоряжении системы C-300, переданной украинской армии. Пентагон тогда же уточнял, что Patriot поступит в Словакию временно, обсуждаются «более долгосрочные решения». Patriot должен не позднее конца текущего года вернуться в Германию для прохождения технического обслуживания в целях поддержания боевой готовности. «В противном случае совместимость с интегрированной системой противовоздушной обороны НАТО окажется под серьезной угрозой», — говорилось в отчете бундесвера. В Берлине тогда допустили, что взамен Patriot в Словакии могут развернуть зенитные системы Mantis. В минувшем феврале словацкое Минобороны анонсировало скорое прибытие Mantis.