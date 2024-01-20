В Словакии пожаловались, что из-за Украины остались без ПВО и самолетов

Словакия передала Украине свой единственный комплекс С-300, но не получила замену. Страна ищет новую систему ПВО, но в целом процесс обеспечения противоракетной обороны может занять годы, заявил министр обороны

Роберт Калиняк (Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Словакия, помогая Украине, осталась без необходимой военной техники и вооружений, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк в интервью Standard.

«Прежняя власть оставила нас без собственной системы ПВО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов [евро компенсации] на МиГи, которые правительство тоже передало Украине», — сказал он.

В 2022-м Братислава передала Киеву свой единственный комплекс С-300, который используется в качестве средства ПВО. Ей взамен обещали передать американскую систему Patriot, но на время, чтобы обсудить долгосрочное решение проблемы. Однако Братислава осталась без Patriot.

По словам Калиняка, Словакия ведет переговоры с неназванной израильской компанией по покупке новой системы ПВО, которая «будет стоить около миллиарда» евро. Также страна рассматривает предложение из Германии, указал министр. При этом на воссоздание своей системы ПВО у Словакии могут уйти годы, добавил Калиняк.

На данный момент функцию ПВО в стране выполняет итальянская противоракетная система SAMP/T, и Братислава намерена вести переговоры с Римом, чтобы это оружие оставалось в стране как можно дольше, отметил глава Минобороны.

В прошлом году в Словакии сменилось правительство. Если прошлое выступало за предоставление военной помощи Украине — именно оно передало С-300, также поставлялись гаубицы Zuzana, истребители МиГ-29 и другая техника, то новое выступает против такой политики.

Нынешний премьер-министр Роберт Фицо, в частности, исключал поставки оружия и боеприпасов Киеву и говорил, что его правительство «не верит в военное решение конфликта на Украине, поскольку оно приводит лишь к ненужному кровопролитию без результата». Однако страна не отказывалась помогать в гуманитарном плане и восстановлении Украины.

Москва выступает против военной помощи Запада Киеву. Президент Владимир Путин говорил, что без такой поддержки Украина продержится не больше недели.

