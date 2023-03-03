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Глава села рассказал, как диверсанты атаковали Брянскую область

Глава брянского села рассказал, что диверсанты открыли стрельбу в селе Любечане утром
Накануне в Брянской области орудовали две группы диверсантов, сообщил глава села Новый Ропск. Это село расположено между двумя атакованными накануне населенными пунктами Сушаны и Любечане
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Брянской области 2 марта действовали две диверсионно-разведывательные группы. Об этом ТАСС рассказал глава Нового Ропска Николай Самусев. Новый Ропск — населенный пункт, который располагается между селами Сушаны и Любечане. Региональные власти накануне сообщали об атаке украинских диверсантов в этих двух населенных пунктах.

«С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — РБК.). Мы услышали стрельбу в районе 8 часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это [были] разные группы», — сообщил ТАСС Самусев. По его словам, информацию о вооруженных людях передали спецслужбам.

В селе Любечане, по словам чиновника, украинская ДРГ дошла до фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). «Человек ехал со смены, оператор газовой котельной в средней школе, он долгое время не выходил на связь. О нем ничего не было известно. Потом выяснилось, что он был в машине, изрешеченной », — добавил глава села. В другом селе, Сушаны, они также открывали стрельбу, но жертв не было.

2 марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане в Климовском районе проникли диверсанты с территории Украины и обстреляли автомобиль. По данным СК, в результате погибли два человека. Десятилетний ребенок получил ранение. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Одновременно, как сообщил Богомаз, беспилотник совершил атаку на село Сушаны. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

И Сушаны, и Любечане находятся рядом с границей Черниговской области Украины, на расстоянии 16 км друг от друга. Между Любечанами и Сушанами вдоль государственной границы расположены еще несколько населенных пунктов, в том числе Новый Ропск. О появлении диверсантов в Новом Ропске сообщений не было.

Новый Ропск — административный центр муниципального образования Новоропское сельское поселение, куда входит населенный пункт Сушаны. Любечане входят в состав другой административной единицы — Брахловского сельского поселения.

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Позже в ФСБ сообщили, что провели совместно с Минобороны операцию по уничтожению украинских диверсантов. Они были «выдавлены» с территории Брянской области, после чего по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Около 17.00 мск ФСБ сообщила, что ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. Позднее бывший пресс-секретарь Росгвардии, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о подрыве машины Росгвардии на мине при зачистке территории в районе села Сушаны. Легкие осколочные ранения, по его словам, получили четверо росгвардейцев.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Брянская область диверсия Украина
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