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Захарова фразой «как интересно» ответила на слова Блинкена о Лаврове

Представитель МИДа Захарова заявила, что Лавров и Блинкен не обсуждали тему Пола Уилана
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Yuki Iwamura / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном тему осужденного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Ой, как интересно. Уточнила у Сергея Викторовича, поднимал ли вчера Блинкен тему Уилана. Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь», — написала она в Telegram.

Лавров и Блинкен поговорили 2 марта «на ходу» во время сессии совещания глав МИД стран G20 в Нью-Дели. После этого Блинкен заявил, что обсудил с российским министром проблему Пола Уилана, передавал CNN. Он также сказал, что США сделали «серьезное предложение» по американцу, которого Вашингтон надеется обменять, и что «Москве следует его принять».

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Мария Захарова МИД G20 Энтони Блинкен Сергей Лавров США

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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