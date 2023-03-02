Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 16:26
ФСБ сообщила о массированном ударе по диверсантам в Брянской области Политика, 19:17
Туризм, добыча, стройка: в какие проекты инвестируют в Красноярском крае Новая Экономика, 19:13
Движение по кольцевой ветке метро Москвы остановили в одну сторону Общество, 19:11
Coinbase отказалась от проведения платежей через банк Silvergate Крипто, 19:03
Блинкен обсудил с Лавровым обмен Уилана Политика, 18:55
ФСБ задержала в Свердловской области планировавшего поджог военкомата Политика, 18:51
В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка Политика, 18:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
UC Rusal выступила за смену главы совета директоров «Норильского никеля» Бизнес, 18:45
«Москвич» назвал планы по объемам выпуска новых кроссоверов Авто, 18:44
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 18:44
Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае Спорт, 18:40
Орбан предложил создать европейское НАТО без США Политика, 18:34
Богомаз рассказал об операции пострадавшего в Брянской области мальчика Политика, 18:33
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:28
Политика ,  
0 

Блинкен обсудил с Лавровым обмен Уилана

Глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил обмен Уилана с министром Сергеем Лавровым
Госсекретарь упомянул предложение Вашингтона, которое Москва, по его словам, должна принять
Пол Уилан
Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым затронул вопрос об обмене осужденного американца Пола Уилана.

«Соединенные Штаты высказали серьезное предложение. Москва должна его принять», — сказал Блинкен (цитата по CNN).

По словам госсекретаря, он также призвал Россию вернуться в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, участие в котором Москва приостановила в конце февраля. Он назвал решение российской стороны безответственным. «Я сказал министру иностранных дел: что бы ни происходило в мире или в наших отношениях, Соединенные Штаты всегда будут готовы взаимодействовать в области контроля над стратегическими вооружениями, как это делали в разгар холодной войны», — отметил глава Госдепартамента.

Лавров и Блинкен поговорили «на ходу» во время сессии совещания глав МИД стран G20 в Нью-Дели, сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года его осудили на 16 лет. США добиваются обмена Уилана.

Москва и Вашингтон в прошлом декабре обменялись заключенными. Осужденная в России на девять лет за контрабанду наркотиков баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США, а отбывавший 25-летний срок за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма в США Виктор Бут — в Россию.

Читайте на РБК Pro
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб.
Доначисли налоги по формальным признакам. Как отменить решение
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Энтони Блинкен Сергей Лавров G20
Материалы по теме
Уилан заявил, что разочарован действиями властей США по его освобождению
Политика
Байден пообещал продолжать работу по освобождению Пола Уилана
Политика
США не смогли связаться с заключенным в России американцем Уиланом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter