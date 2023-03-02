Блинкен обсудил с Лавровым обмен Уилана

Госсекретарь упомянул предложение Вашингтона, которое Москва, по его словам, должна принять

Пол Уилан (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым затронул вопрос об обмене осужденного американца Пола Уилана.

«Соединенные Штаты высказали серьезное предложение. Москва должна его принять», — сказал Блинкен (цитата по CNN).

По словам госсекретаря, он также призвал Россию вернуться в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, участие в котором Москва приостановила в конце февраля. Он назвал решение российской стороны безответственным. «Я сказал министру иностранных дел: что бы ни происходило в мире или в наших отношениях, Соединенные Штаты всегда будут готовы взаимодействовать в области контроля над стратегическими вооружениями, как это делали в разгар холодной войны», — отметил глава Госдепартамента.

Лавров и Блинкен поговорили «на ходу» во время сессии совещания глав МИД стран G20 в Нью-Дели, сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Летом 2020 года его осудили на 16 лет. США добиваются обмена Уилана.

Москва и Вашингтон в прошлом декабре обменялись заключенными. Осужденная в России на девять лет за контрабанду наркотиков баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США, а отбывавший 25-летний срок за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма в США Виктор Бут — в Россию.