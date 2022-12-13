США анонсировали переговоры с Россией о Поле Уилане

Переговоры об обмене Пола Уилана могут позитивно разрешится, если Белому дому удастся предложить России «правильную формулу», заявил Салливан

США и Россия на этой неделе проведут переговоры на высоком уровне об осужденном американце Поле Уилане. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Трансляцию брифинга вел Белый дом.

«Что касается вопроса о том, контактируем ли мы с Россией по делу Уилана, то мы будем контактировать с ними на этой неделе», — сказал он.

Салливан отказался раскрывать детали работы, так как власти США стараются держать все это в рамках конфиденциальных каналов связи.

Чиновник подтвердил, что его команда встречалась с сестрой Пола Уилана по видеосвязи. По мнению Салливана, переговоры об обмене на Уилана могут позитивно разрешится, если Белому дому удастся предложить России «правильную формулу».

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