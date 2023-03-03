Чехия предложила Австрии стать посредником в конфликте на Украине

Нейтралитет Австрии не означает безразличие к боевым действиям на Украине, ответил австрийский президент на предложение чешского коллеги по посредничеству в мирных переговорах

Милош Земан (Фото: Zuma / TASS)

Австрия могла бы выступить посредником при урегулировании конфликта на Украине благодаря своему нейтралитету, который в этом случае является преимуществом, заявил чешский президент Милош Земан на встрече с автррийским коллегой Александром ван дер Белленом, пишет Česká televize.

«Это не может оставить нас равнодушными. Австрия нейтральна в военном отношении, но нейтралитет не равнозначен безразличию», — ответил ван дер Беллен.

Земан занимает пост президента Чехии десять лет — с 2013 года. В январе этого года в республике прошли выборы нового президента, на них победил отставной генерал НАТО Петр Павел. Он станет президентом Чехии на следующей неделе — 9 марта. Ван дер Беллен в конце 2022-го переизбрался на новый шестилетний срок.

Канлцер Австрии Карл Нехаммер за прошедший год дважды общался с российским президентом Владимиром Путиным — лично в апреле и по телефону мае. Он стал первым европейским лидером, с которым встретился Путин после начала военной операции. Нехаммер до встречи говорил, что Австрия занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине; после встречи он заявил, что диалог не оставил «положительного впечатления в целом».

При этом немецкий канцлер в декабре 2022-го отмечал, что готов поддерживать контакт с Путиным, если это положительно скажется на мирном урегулировании конфликта. «Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС <...>, и именно по этой причине <...> мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — пояснил он.



«Любые попытки выработать план, который будет способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживает внимания», — говорил представитель российского президента Дмитрий Песков. Так он комментировал план Китая по мирному урегулированию.