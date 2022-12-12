Канцлер Австрии заявил о готовности к контактам с Путиным по Украине

Канцлер Австрии заявил, что готов к контактам с Путиным для урегулирования на Украине

Канцлер напомнил, что дважды общался с президентом России — по телефону и при личной встрече. Он обратил внимание на нейтральный статус страны и заявил, что готов продолжить переговоры, если это будет «способствовать миру»

Карл Нехаммер (Фото: Zuma / ТАСС)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала ORF2.

Канцлер напомнил, что после начала российской спецоперации общался с Путиным дважды. В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала военной операции на Украине. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером — они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность. Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную помощь.

«Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС <...>, и именно по этой причине <...> мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — сказал канцлер в эфире телеканала (цитата по «РИА Новости»). «Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — пояснил он.

Канцлер неоднократно подчеркивал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с российско-украинским конфликтом. Однако у Вены есть четкая позиция по некоторым из них, говорил политик. «Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — отмечал Нехаммер.

Нехаммер за два дня до визита в Россию 11 апреля посетил Киев. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил город Буча в Киевской области. В Австрии поездку Нехаммера на Украину раскритиковали, писала газета Kronen Zeitung. Проявление солидарности с Украиной поставило под вопрос нейтральную политику страны, писало издание.

Австрия после начала российской спецоперации, как и другие страны ЕС, ввела против Москвы санкции. Директор третьего европейского департамента российского МИДа Олег Тяпкин высказывал мнение, что нейтралитет страны «размывается» по этой причине.

Австрия не является членом НАТО.