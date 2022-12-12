Канцлер Австрии заявил о готовности к контактам с Путиным по Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
В Совфеде предложили дать отсрочку кинотеатрам по уплате аренды Общество, 03:38
Эрдоган предостерег Грецию от отправки оружия на острова в Эгейском море Политика, 03:34
Премьер Сербии заявила об «абсурде» после слов Бербок о силах в Косово Политика, 02:42
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:40
США пригрозили Буту ответом при возвращении к прежнему «роду занятий» Политика, 02:36
Канцлер Австрии заявил о готовности к контактам с Путиным по Украине Политика, 02:19
В Минздраве призвали врачей отказаться от фразы «а мы-то здесь причем?» Общество, 02:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Москвы заявили о «сверхинтенсивных осадках» и быстром таянии снега Общество, 01:47
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Сестра поддержала Роналду фразой «убили человека». Что происходит на ЧМ Спорт, 01:01
Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны Технологии и медиа, 00:58
Пушилин заявил о движении вперед по всей линии соприкосновения на Украине Политика, 00:47
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
Такой хоккей нам не нужен. Культовые цитаты комментатора Николая Озерова Спорт, 00:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Канцлер Австрии заявил о готовности к контактам с Путиным по Украине

Канцлер Австрии заявил, что готов к контактам с Путиным для урегулирования на Украине
Канцлер напомнил, что дважды общался с президентом России — по телефону и при личной встрече. Он обратил внимание на нейтральный статус страны и заявил, что готов продолжить переговоры, если это будет «способствовать миру»
Карл Нехаммер
Карл Нехаммер (Фото: Zuma / ТАСС)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала ORF2.

Канцлер напомнил, что после начала российской спецоперации общался с Путиным дважды. В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала военной операции на Украине. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером — они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность. Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную помощь.

«Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС <...>, и именно по этой причине <...> мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», — сказал канцлер в эфире телеканала (цитата по «РИА Новости»). «Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», — пояснил он.

Канцлер неоднократно подчеркивал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с российско-украинским конфликтом. Однако у Вены есть четкая позиция по некоторым из них, говорил политик. «Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», — отмечал Нехаммер.

Нехаммер за два дня до визита в Россию 11 апреля посетил Киев. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил город Буча в Киевской области. В Австрии поездку Нехаммера на Украину раскритиковали, писала газета Kronen Zeitung. Проявление солидарности с Украиной поставило под вопрос нейтральную политику страны, писало издание.

Австрия после начала российской спецоперации, как и другие страны ЕС, ввела против Москвы санкции. Директор третьего европейского департамента российского МИДа Олег Тяпкин высказывал мнение, что нейтралитет страны «размывается» по этой причине.

Читайте на РБК Pro
Как Huawei развивает бизнес под санкциями США
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Миллиардеры против: почему Маск и Цукерберг недовольны комиссией Apple
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland

Австрия не является членом НАТО.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Владимир Путин Карл Нехаммер Австрия

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о вреде санкций против России
Политика
В Австрии предупредили о блэкауте на Украине без помощи Запада
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter