Президент Австрии переизбрался на новый срок

Действующий президент Австрии Александр Ван дер Беллен получил 54,6% без учета голосовавших по почте. Его уже поздравил с победой австрийский канцлер Карл Нехаммер

Александр Ван дер Беллен (Фото: Reuters)

Действующий президент Австрии, бывший лидер партии «Зеленая альтернатива» Александр Ван дер Беллен побеждает на выборах главы государства, передает телеканал Plus24 со ссылкой на официальные предварительные результаты голосования, которые вечером 9 октября в ходе брифинга объявил министр иностранных дел Герхард Карнер.

Ван дер Беллен получает 54,6% голосов избирателей, его главный соперник — кандидат от Австрийской партии свободы (FPÖ) Вальтер Розенкранц — 19,1%. Результаты означают, что второго тура выборов не будет, отмечает телеканал и указывает, что результаты голосования по почте опубликуют 10 октября и они могут внести «небольшие изменения».

Ван дер Беллена уже поздравил с переизбранием австрийский канцлер Карл Нехаммер. «Поздравление президенту

в связи с переизбранием! Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество ради нашей страны и желаю вам всего наилучшего», — написал канцлер в Twitter.

«Сейчас важно вместе смотреть вперед и безотлагательно посвятить себя важным вопросам, которые ждут нас впереди», — цитирует телеканал обращение лидера гонки к избирателям.

Лидер FPÖ Герберт Кикль назвал результат Розенкранца «отличным» и увидел в нем сигнал от избирателей, что «политический истеблишмент достиг своих пределов», пишет Kronen Zeitung. Результат Ван дер Беллена он назвал «худшим» среди всех австрийских президентов, которые избирались на второй срок. Издание указало, что это не соотвествует действительности: например, переизбранный в 1971 году Франц Йонас получил 52,8%.

Президент Австрии избирается раз в шесть лет, один человек не может занимать этот пост более двух сроков. Ван дер Беллен является австрийским президентом с января 2017 года. Согласно Конституции Австрии, у главы государства есть широкие полномочия, в том числе по назначению и роспуску правительства и национального совета (нижней палаты парламенты), однако, поясняет газета Kronen Zeitung, в реальности он выполняет формальные функции, поскольку реальные полномочиями получает правительство, сформированное при участии разных политических сил в парламенте.