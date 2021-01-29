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Отравление Навального ,  
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Посол России ответил на обвинения США в применении Москвой химоружия

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Обвинения Госдепартамента США в адрес Москвы о применении химического оружия для убийств — это спекуляции, не подкрепленные доказательствами. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

«Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», — отметил Антонов.

По словам посла, Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия.

В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ
Политика
Фото:Ting Shen / imago / Xinhua / ТАСС

В то же время Антонов отметил, что единственное государство-участник Конвенции о запрещении химического оружия, все еще не выполнившее свои обязательства по уничтожению запасов химоружия, — это США. Посол призвал Вашингтон прекратить «тиражировать беспочвенные инсинуации» в адрес России.

В США неоднократно обвиняли Россию в использовании химического оружия. В частности, новый президент США Джо Байден поручил разведывательному аппарату провести полный анализ «использования химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального».

В августе оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в Омске, а после перевезли на лечение в Берлин. В сентябре власти Германии заявили, что токсикологическая экспертиза, проведенная лабораторией бундесвера в Мюнхене, выявила наличие в организме оппозиционера следов яда из группы «Новичок». С выводами немецких специалистов позднее согласились и в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Российские врачи не нашли следов яда в организме Навального. Кремль заявил о непричастности к произошедшему с оппозиционером.

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