Посол России ответил на обвинения США в применении Москвой химоружия

Анатолий Антонов (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Обвинения Госдепартамента США в адрес Москвы о применении химического оружия для убийств — это спекуляции, не подкрепленные доказательствами. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

«Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами», — отметил Антонов.

По словам посла, Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия.

В то же время Антонов отметил, что единственное государство-участник Конвенции о запрещении химического оружия, все еще не выполнившее свои обязательства по уничтожению запасов химоружия, — это США. Посол призвал Вашингтон прекратить «тиражировать беспочвенные инсинуации» в адрес России.