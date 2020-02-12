США допустили «серьезные переговоры» с Россией и КНР по ядерному оружию

США могут провести «серьезные переговоры» с Россией и Китаем по сокращению ядерных запасов, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале организации.

«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента в Минобороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении [запасов] ядерного оружия в ближайшие месяцы», — заявил О'Брайен (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, обсуждение продления договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) планируется провести за закрытыми дверями.

Россия, отметил О'Брайен, в отличие от Китая заинтересована в переговорах по контролю над вооружениями. Если с Москвой удастся достигнуть прогресса, на Пекин «будет оказано давление», и он присоединится к предпринимаемым усилиям, отметил советник.