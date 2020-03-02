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Путин сообщил о словах Трампа о «слишком больших» военных расходах США

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Lehtikuva / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС раскрыл подробности разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, который пожаловался российскому лидеру на высокие расходы на вооружения.

Российский президент указал на то, что США опережают Россию по расходам на оборону. «Мне вот Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший [военный] бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов», — отметил президент.

По словам Путина, этот факт Трамп констатировал «с сожалением», назвав расходы слишком большими. Российский президент добавил, что, по словам лидера США, он является сторонником разоружения.

Путин также заявил о готовности подискутировать с Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Кроме того, российский президент указал на необходимость продления договора. Говоря о нежелании США продлевать договор, Путин указал на то, как в Вашингтоне понимают безопасность и пути ее обеспечения.

В начале декабря прошлого года Владимир Путин заявлял, что Москва готова продлить договор «без всяких предварительных условий». Он отметил, что это нужно сделать как можно быстрее.

В конце февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил, что Россия по-прежнему ждет от США ответа на предложение о продлении действия договора. Небензя отметил, что продление договора позволило бы не допустить ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности.

Полезные гарантии: почему России и США стоит продлить договор СНВ-3
Мнение

Договор СНВ-3 подписали в 2010 году президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Соглашение вступило в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает в феврале 2021 года, но может быть продлен еще на пять лет по соглашению России и США.

Договор предусматривает сокращение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц для каждой страны и сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Также СНВ-3 предусматривает взаимные инспекции и обмен данными.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, СНВ
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